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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16&quot; 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737371
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey

Lenovo представляет собой сочетание мощности и стиля: серый алюминиевый корпус не только прочен, но и смотрится элегантно на любом рабочем столе. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц дарит по-настоящему плавное изображение — оценят и творцы, и геймеры, и все, кто любит работать с графикой или видео. Сердце ноутбука — производительный процессор AMD Ryzen 7 с 8 ядрами — справится с многозадачностью и ресурсоёмкими программами. Для быстрой работы и хранения данных установлены современный SSD и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самому выбрать подходящий вариант и полностью настроить ноутбук под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет собой сочетание мощности и стиля: серый алюминиевый корпус не только прочен, но и смотрится элегантно на любом рабочем столе. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 2880x1800 и частотой обновления 120 Гц дарит по-настоящему плавное изображение — оценят и творцы, и геймеры, и все, кто любит работать с графикой или видео. Сердце ноутбука — производительный процессор AMD Ryzen 7 с 8 ядрами — справится с многозадачностью и ресурсоёмкими программами. Для быстрой работы и хранения данных установлены современный SSD и 16 Гб оперативной памяти типа DDR5. Эта модель поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет самому выбрать подходящий вариант и полностью настроить ноутбук под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP10 (83HW000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen 7 8845HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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