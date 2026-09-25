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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16" WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16" WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16&quot; WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737370
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
4.5
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16" WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue

Lenovo в элегантном синем цвете сочетает технологичность и современный стиль. Большой 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920x1200 радует яркостью и сочными цветами — идеален для креативных проектов или просто для отдыха за любимыми фильмами. Процессор AMD Ryzen AI 7 с частотой 4,5 ГГц и четырьмя ядрами справляется с многозадачностью на отлично, а 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечивают плавную работу даже самых требовательных приложений. Молниеносный SSD-накопитель ускоряет запуск системы и программ. Этот ноутбук прекрасно подойдёт тем, кто ценит скорость, высокое качество картинки и стильный внешний вид. Lenovo с ОС DOS — оптимальное решение для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать и настраивать программное обеспечение.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16" WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
4.5
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo в элегантном синем цвете сочетает технологичность и современный стиль. Большой 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920x1200 радует яркостью и сочными цветами — идеален для креативных проектов или просто для отдыха за любимыми фильмами. Процессор AMD Ryzen AI 7 с частотой 4,5 ГГц и четырьмя ядрами справляется с многозадачностью на отлично, а 16 Гб оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечивают плавную работу даже самых требовательных приложений. Молниеносный SSD-накопитель ускоряет запуск системы и программ. Этот ноутбук прекрасно подойдёт тем, кто ценит скорость, высокое качество картинки и стильный внешний вид. Lenovo с ОС DOS — оптимальное решение для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать и настраивать программное обеспечение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AGP11 (83S2000LRK) 16" WUXGA OLED 300N/Ryzen AI 5 430/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Cosmic Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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