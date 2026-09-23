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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737369
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
8640HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey

Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 16AHP10 83KB000BRK сочетает стильный дизайн и высокую производительность. Его алюминиевая крышка и классический внешний вид придают устройству элегантность, а матовый 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркое и комфортное изображение с широкими углами обзора. Такой дисплей идеально подходит для работы и мультимедиа, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании. В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 5 8640HS с шестью ядрами и тактовой частотой до 4,9 ГГц, что позволяет справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, что обеспечивает быструю и плавную работу системы. Встроенная графика AMD Radeon 760M подходит для просмотра видео, работы с графикой и легких игр. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объёмом 512 ГБ с возможностью расширения за счет второго слота M.2, а также поддержка карт памяти SD и MMC. Корпус ноутбука выполнен с учетом военного стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует надежность и защиту при эксплуатации в различных условиях. Вес устройства составляет всего 1,73 кг, а толщина — около 17 мм, что делает его удобным для мобильного использования. Среди дополнительных особенностей — качественная аудиосистема с поддержкой Dolby Audio, HD-камера с шторкой для конфиденциальности, современный набор портов, включая USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 для быстрой беспроводной связи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
8640HS
Частота процессора, ГГц
3.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 760M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 16AHP10 83KB000BRK сочетает стильный дизайн и высокую производительность. Его алюминиевая крышка и классический внешний вид придают устройству элегантность, а матовый 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркое и комфортное изображение с широкими углами обзора. Такой дисплей идеально подходит для работы и мультимедиа, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании. В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 5 8640HS с шестью ядрами и тактовой частотой до 4,9 ГГц, что позволяет справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, что обеспечивает быструю и плавную работу системы. Встроенная графика AMD Radeon 760M подходит для просмотра видео, работы с графикой и легких игр. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объёмом 512 ГБ с возможностью расширения за счет второго слота M.2, а также поддержка карт памяти SD и MMC. Корпус ноутбука выполнен с учетом военного стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует надежность и защиту при эксплуатации в различных условиях. Вес устройства составляет всего 1,73 кг, а толщина — около 17 мм, что делает его удобным для мобильного использования. Среди дополнительных особенностей — качественная аудиосистема с поддержкой Dolby Audio, HD-камера с шторкой для конфиденциальности, современный набор портов, включая USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 для быстрой беспроводной связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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