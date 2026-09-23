Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 16AHP10 83KB000BRK сочетает стильный дизайн и высокую производительность. Его алюминиевая крышка и классический внешний вид придают устройству элегантность, а матовый 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает яркое и комфортное изображение с широкими углами обзора. Такой дисплей идеально подходит для работы и мультимедиа, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании. В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 5 8640HS с шестью ядрами и тактовой частотой до 4,9 ГГц, что позволяет справляться с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Объем оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, что обеспечивает быструю и плавную работу системы. Встроенная графика AMD Radeon 760M подходит для просмотра видео, работы с графикой и легких игр. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD объёмом 512 ГБ с возможностью расширения за счет второго слота M.2, а также поддержка карт памяти SD и MMC. Корпус ноутбука выполнен с учетом военного стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует надежность и защиту при эксплуатации в различных условиях. Вес устройства составляет всего 1,73 кг, а толщина — около 17 мм, что делает его удобным для мобильного использования. Среди дополнительных особенностей — качественная аудиосистема с поддержкой Dolby Audio, HD-камера с шторкой для конфиденциальности, современный набор портов, включая USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, а также Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 для быстрой беспроводной связи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16AHP10 (83KB000BRK) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 8640HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/DOS/Luna Grey