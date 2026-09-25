Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006VPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006VPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey
Lenovo открывает новые горизонты работы и развлечений с этим серым ноутбуком. Впечатляющий 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 подарит сочную картинку и широкий угол обзора — фильмы, фотографии и документы выглядят чётко и реалистично. Windows 11 Home сразу готова к работе и учёбе. В основе — мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц. Лёгкая обработка множества задач: от сложных таблиц и монтажа до потокового видео. Оперативная память DDR5 на 16 Гб гарантирует быструю реакцию и комфортную работу даже при большом количестве открытых программ. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавность изображения — для работы, учёбы и просмотра фильмов. Современный серый цвет корпуса отлично впишется в любой интерьер, придавая устройству утончённый стиль.
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Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006VPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/Win11Home/Luna Grey