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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737365
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue

Lenovo уверенно сочетает стиль и практичность в этом ноутбуке. Большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 подарит комфорт при работе, учёбе или развлечениях. Благодаря современному процессору Intel Core i5 и оперативной памяти DDR5 ноутбук легко справляется с ежедневными задачами — от офисных приложений до многозадачности и онлайн-сервисов. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносный запуск системы и быстрый доступ к файлам, а Windows 11 Home готова к работе сразу из коробки. Подсветка клавиатуры сделает набор текста удобным даже в вечернее время. USB Type-C открывает дополнительные возможности для подключения аксессуаров и быстрой зарядки. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для рабочих и учебных процессов, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечит плавность отображения. Lenovo — это надёжность и современный подход в каждой детали.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo уверенно сочетает стиль и практичность в этом ноутбуке. Большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 подарит комфорт при работе, учёбе или развлечениях. Благодаря современному процессору Intel Core i5 и оперативной памяти DDR5 ноутбук легко справляется с ежедневными задачами — от офисных приложений до многозадачности и онлайн-сервисов. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносный запуск системы и быстрый доступ к файлам, а Windows 11 Home готова к работе сразу из коробки. Подсветка клавиатуры сделает набор текста удобным даже в вечернее время. USB Type-C открывает дополнительные возможности для подключения аксессуаров и быстрой зарядки. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для рабочих и учебных процессов, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечит плавность отображения. Lenovo — это надёжность и современный подход в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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