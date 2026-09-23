Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue
Lenovo уверенно сочетает стиль и практичность в этом ноутбуке. Большой 15,3-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 подарит комфорт при работе, учёбе или развлечениях. Благодаря современному процессору Intel Core i5 и оперативной памяти DDR5 ноутбук легко справляется с ежедневными задачами — от офисных приложений до многозадачности и онлайн-сервисов. SSD на 512 Гб обеспечивает молниеносный запуск системы и быстрый доступ к файлам, а Windows 11 Home готова к работе сразу из коробки. Подсветка клавиатуры сделает набор текста удобным даже в вечернее время. USB Type-C открывает дополнительные возможности для подключения аксессуаров и быстрой зарядки. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для рабочих и учебных процессов, а частота обновления экрана 60 Гц обеспечит плавность отображения. Lenovo — это надёжность и современный подход в каждой детали.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 (83K100CYPB) 15.3" WUXGA IPS 300N/i5-13420H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/Win11Home/Cosmic Blue