Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG000WRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG000WRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Luna Grey — это ваш билет в мир высокопроизводительных технологий, созданный для геймеров, контент-креаторов и всех, кто стремится к максимальному результату в работе или развлечениях. Благодаря мощному процессору, передовой графике и интеллектуальным AI-решениям, это устройство обеспечивает идеальное сочетание инноваций и экологической эффективности. Высококачественный дисплей, клавиатура, оптимизированная для комфортных ощущений, и технология снижения синего свечения делают Lenovo LOQ оптимальным выбором для современного человека, ценящего продуктивность. В сердце Lenovo LOQ 15IRX10 — мощный процессор AMD Ryzen 7 250, идеальный выбор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Его архитектура включает 10 ядер и 16 потоков, что позволяет выполнять несколько сложных задач одновременно. Благодаря кешу объёмом 16 МБ процессор обеспечивает мгновенный доступ к данным и снижает задержки Lenovo LOQ 15IRX10 предлагает 15,6-дюймовый дисплей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии G-SYNC. Благодаря яркости 300 нит и точности цветов 100% палитры sRGB вы получаете насыщенное и чёткое изображение. В сочетании с T?V Rheinland Low Blue Light экран снижает нагрузку на глаза, что особенно важно при длительном использовании. Ноутбук оснащён современным модулем Wi-Fi 6 и поддерживает Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное, быстрое и надёжное соединение, незаменимое для онлайн-игр и удалённой работы. Помимо высокоскоростного интернет-соединения, Lenovo LOQ гарантирует безопасность данных благодаря встроенным функциям защиты, таким как E-shutter для камеры — просто и эффективно, чтобы избежать нежелательного наблюдения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG000WRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey