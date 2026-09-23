Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Этот ноутбук Lenovo объединяет современные технологии и впечатляющую производительность. Большой 15,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 подарит яркое и детализированное изображение — идеально для фильмов, работы с графикой и игр. Компактный и одновременно стильный корпус из сочетания пластика и алюминия выглядит солидно и не утяжеляет устройство. Процессор AMD Ryzen AI 7 и целых 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 позволят запускать несколько ресурсов одновременно — никаких подвисаний даже при сложных задачах. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти создаёт отличные условия для работы с графикой, монтажа видео или современных игр. Молниеносный SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку системы и приложений, а также даст достаточно пространства для документов и развлечений. Работает на DOS — открывает простор для индивидуальной настройки ПО под ваши задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black