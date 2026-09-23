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Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
144 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737359
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black

Этот ноутбук Lenovo объединяет современные технологии и впечатляющую производительность. Большой 15,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 подарит яркое и детализированное изображение — идеально для фильмов, работы с графикой и игр. Компактный и одновременно стильный корпус из сочетания пластика и алюминия выглядит солидно и не утяжеляет устройство. Процессор AMD Ryzen AI 7 и целых 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 позволят запускать несколько ресурсов одновременно — никаких подвисаний даже при сложных задачах. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти создаёт отличные условия для работы с графикой, монтажа видео или современных игр. Молниеносный SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку системы и приложений, а также даст достаточно пространства для документов и развлечений. Работает на DOS — открывает простор для индивидуальной настройки ПО под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo объединяет современные технологии и впечатляющую производительность. Большой 15,1-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 подарит яркое и детализированное изображение — идеально для фильмов, работы с графикой и игр. Компактный и одновременно стильный корпус из сочетания пластика и алюминия выглядит солидно и не утяжеляет устройство. Процессор AMD Ryzen AI 7 и целых 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 позволят запускать несколько ресурсов одновременно — никаких подвисаний даже при сложных задачах. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти создаёт отличные условия для работы с графикой, монтажа видео или современных игр. Молниеносный SSD на 512 Гб обеспечит мгновенную загрузку системы и приложений, а также даст достаточно пространства для документов и развлечений. Работает на DOS — открывает простор для индивидуальной настройки ПО под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15AKP10 (83F1003CRK) 15.1" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen AI 7 350/16GB/SSD512GB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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