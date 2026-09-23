Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 12
Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3&quot; WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737358
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black

Lenovo выводит ваши возможности на новый уровень: впечатляющий 15,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц подарит яркую и сочную картинку в любой задаче. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают молниеносную работу даже при большом количестве открытых приложений. Мгновенная загрузка и быстрая работа гарантированы с SSD-накопителем. Универсальный черный цвет корпуса делает ноутбук Lenovo стильным и практичным решением для любых целей, будь то работа или развлечения. Операционная система DOS позволяет настроить устройство под свои нужды с нуля.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion 5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 ВТч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo выводит ваши возможности на новый уровень: впечатляющий 15,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц подарит яркую и сочную картинку в любой задаче. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают молниеносную работу даже при большом количестве открытых приложений. Мгновенная загрузка и быстрая работа гарантированы с SSD-накопителем. Универсальный черный цвет корпуса делает ноутбук Lenovo стильным и практичным решением для любых целей, будь то работа или развлечения. Операционная система DOS позволяет настроить устройство под свои нужды с нуля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...