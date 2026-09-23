Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black
Lenovo выводит ваши возможности на новый уровень: впечатляющий 15,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 165 Гц подарит яркую и сочную картинку в любой задаче. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,3 ГГц и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают молниеносную работу даже при большом количестве открытых приложений. Мгновенная загрузка и быстрая работа гарантированы с SSD-накопителем. Универсальный черный цвет корпуса делает ноутбук Lenovo стильным и практичным решением для любых целей, будь то работа или развлечения. Операционная система DOS позволяет настроить устройство под свои нужды с нуля.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 134 380 руб.33595 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
-
В наличииЦена 135 320 руб.33830 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 136 510 руб.34128 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 860 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Int...
-
В наличииЦена 136 510 руб.34128 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 138 090 руб.34523 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SS...
-
В наличииЦена 139 280 руб.34820 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP1795X 14" OLED CORE ...
-
В наличииЦена 142 200 руб.35550 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 142 360 руб.35590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 142 460 руб.35615 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R1E4 Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 146 160 руб.36540 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 147 090 руб.36773 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air 13" M5 10C CPU 16GB/512GB SSD Silver E...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15AHP11 (83Q7000QRK) 15.3" WQXGA OLED 1000N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Black