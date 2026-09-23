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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey

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Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3&quot; WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
155 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737357
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey

Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто не любит компромиссов. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 легко справятся с ресурсоёмкими программами и многозадачностью. Яркий 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 165 Гц обеспечит плавную картинку и насыщенные цвета — комфортно работать, смотреть фильмы и играть. Быстрый SSD-накопитель ускоряет загрузку системы под управлением DOS и работу с файлами. Lenovo объединил в этой модели высокую производительность и отличное визуальное качество — ноутбук для тех, кто требует больше.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
250
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Lenovo создан для тех, кто не любит компромиссов. Мощный 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 и 32 Гб оперативной памяти DDR5 легко справятся с ресурсоёмкими программами и многозадачностью. Яркий 15,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 и частотой обновления 165 Гц обеспечит плавную картинку и насыщенные цвета — комфортно работать, смотреть фильмы и играть. Быстрый SSD-накопитель ускоряет загрузку системы под управлением DOS и работу с файлами. Lenovo объединил в этой модели высокую производительность и отличное визуальное качество — ноутбук для тех, кто требует больше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN000GRK) 15.3" WUXGA IPS 300N 165Hz/Ryzen 7 250/32GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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