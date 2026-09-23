Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
326 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737356
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA090) 18"/WQXGA/Mini LED/500N/240Hz/Ultra 9 275HX/64GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00760)
Asus предлагает ноутбук с впечатляющим 18-дюймовым экраном и высоким разрешением 2560x1600 — идеальный выбор для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и чёткую картинку. Частота обновления 240 Гц обеспечивает сверхплавное изображение, что оценят и геймеры, и профессионалы. Прочный алюминиевый корпус подчеркивает премиальный стиль устройства, а клавиатура с подсветкой сохранит комфорт даже в темноте. Огромный SSD на 2048 Гб позволит хранить всё необходимое, не задумываясь о свободном месте. Благодаря быстрой оперативной памяти DDR5 и дискретной видеокарте, ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами. В устройстве отсутствует ОС, что даёт полную свободу выбора программного обеспечения.
Asus предлагает ноутбук с впечатляющим 18-дюймовым экраном и высоким разрешением 2560x1600 — идеальный выбор для тех, кто ценит просторное рабочее пространство и чёткую картинку. Частота обновления 240 Гц обеспечивает сверхплавное изображение, что оценят и геймеры, и профессионалы. Прочный алюминиевый корпус подчеркивает премиальный стиль устройства, а клавиатура с подсветкой сохранит комфорт даже в темноте. Огромный SSD на 2048 Гб позволит хранить всё необходимое, не задумываясь о свободном месте. Благодаря быстрой оперативной памяти DDR5 и дискретной видеокарте, ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами. В устройстве отсутствует ОС, что даёт полную свободу выбора программного обеспечения.
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA090) 18"/WQXGA/Mini LED/500N/240Hz/Ultra 9 275HX/64GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00760) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA090) 18"/WQXGA/Mini LED/500N/240Hz/Ultra 9 275HX/64GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00760)