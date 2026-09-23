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Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140)

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Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 1
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 2
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 3
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 4
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 5
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 6
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 7
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 8
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 9
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 10
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 11
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 12
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 13
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 1
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 2
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 3
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 4
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 5
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 6
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 7
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 8
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 9
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 10
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 11
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 12
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 13
  • Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18&quot;/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
329 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737355
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140)

Этот ноутбук Asus впечатляет уже с первого взгляда: элегантный чёрный корпус из алюминия подчёркивает серьёзность устройства и придаёт ему стильный, современный вид. Большой 18-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 240 Гц подарит невероятно плавное и яркое изображение — оценят и геймеры, и поклонники кино. Встроенная клавиатурная подсветка обеспечивает комфортную работу даже ночью. Молниеносный запуск программ благодаря SSD на целых 2048 Гб — храни всё, что нужно, и абсолютно не задумайся о месте. Мощная дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти подходит для ресурсоёмких задач: работы с графикой, монтажа видео или последних игр. Оперативная память DDR5 отвечает за скорость и комфорт даже при высокой нагрузке. Устройство поставляется без операционной системы, так что возможность кастомизации полностью в ваших руках. Аккумулятор типа Li-lon поддержит работу на ходу — ноутбук всегда готов к действию тогда, когда это нужно.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus впечатляет уже с первого взгляда: элегантный чёрный корпус из алюминия подчёркивает серьёзность устройства и придаёт ему стильный, современный вид. Большой 18-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 240 Гц подарит невероятно плавное и яркое изображение — оценят и геймеры, и поклонники кино. Встроенная клавиатурная подсветка обеспечивает комфортную работу даже ночью. Молниеносный запуск программ благодаря SSD на целых 2048 Гб — храни всё, что нужно, и абсолютно не задумайся о месте. Мощная дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти подходит для ресурсоёмких задач: работы с графикой, монтажа видео или последних игр. Оперативная память DDR5 отвечает за скорость и комфорт даже при высокой нагрузке. Устройство поставляется без операционной системы, так что возможность кастомизации полностью в ваших руках. Аккумулятор типа Li-lon поддержит работу на ходу — ноутбук всегда готов к действию тогда, когда это нужно.
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Отзывы


Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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