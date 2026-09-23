Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
329 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737355
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140)
Этот ноутбук Asus впечатляет уже с первого взгляда: элегантный чёрный корпус из алюминия подчёркивает серьёзность устройства и придаёт ему стильный, современный вид. Большой 18-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 240 Гц подарит невероятно плавное и яркое изображение — оценят и геймеры, и поклонники кино. Встроенная клавиатурная подсветка обеспечивает комфортную работу даже ночью.
Молниеносный запуск программ благодаря SSD на целых 2048 Гб — храни всё, что нужно, и абсолютно не задумайся о месте. Мощная дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти подходит для ресурсоёмких задач: работы с графикой, монтажа видео или последних игр. Оперативная память DDR5 отвечает за скорость и комфорт даже при высокой нагрузке.
Устройство поставляется без операционной системы, так что возможность кастомизации полностью в ваших руках. Аккумулятор типа Li-lon поддержит работу на ходу — ноутбук всегда готов к действию тогда, когда это нужно.
Этот ноутбук Asus впечатляет уже с первого взгляда: элегантный чёрный корпус из алюминия подчёркивает серьёзность устройства и придаёт ему стильный, современный вид. Большой 18-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 240 Гц подарит невероятно плавное и яркое изображение — оценят и геймеры, и поклонники кино. Встроенная клавиатурная подсветка обеспечивает комфортную работу даже ночью.
Молниеносный запуск программ благодаря SSD на целых 2048 Гб — храни всё, что нужно, и абсолютно не задумайся о месте. Мощная дискретная видеокарта с 16 Гб видеопамяти подходит для ресурсоёмких задач: работы с графикой, монтажа видео или последних игр. Оперативная память DDR5 отвечает за скорость и комфорт даже при высокой нагрузке.
Устройство поставляется без операционной системы, так что возможность кастомизации полностью в ваших руках. Аккумулятор типа Li-lon поддержит работу на ходу — ноутбук всегда готов к действию тогда, когда это нужно.
Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G835L (G835LW-SA013) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5080 16GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LI1-M00140)