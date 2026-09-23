Ноутбук ASUS G835L (G835LR-SA005) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LS1-M00050)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS G835L (G835LR-SA005) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LS1-M00050)
Этот ноутбук Asus впечатляет сочетанием мощности и эффектного дизайна. Огромный 18-дюймовый экран с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 240 Гц погружает в яркие детали, идеально подходит для игр, работы с графикой или многозадачности. 24-ядерный процессор Intel и дискретная видеокарта с объёмом видеопамяти 12 Гб обеспечивают молниеносную скорость — ноутбук справится даже с самыми ресурсоёмкими задачами. Современная оперативная память DDR5 и SSD делают отклик моментальным. Корпус из алюминия подчёркивает премиальность устройства и устойчив к повседневным испытаниям. Благодаря подсветке клавиатуры работать и играть комфортно даже в затемлённом помещении. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а строгий чёрный цвет смотрится стильно и лаконично. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы — вы выбираете софт сами. Впечатляющая мощность и выдающийся экран для максимальных результатов!
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Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G835L (G835LR-SA005) 18"/WQXGA/Mini LED/1200N/240Hz/Ultra 9 275HX/32GB/SSD2TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Off Black (90NR0LS1-M00050)