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Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0)

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Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 1
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 2
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 3
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 4
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 5
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 6
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 7
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 8
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 9
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 10
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 11
Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Zephyrus
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14&quot;/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737352
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0)

Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мощность и стиль. Компактная диагональ 14 дюймов делает устройство удобным спутником для работы и творчества на ходу — он легко поместится даже в небольшом рюкзаке. Завораживающий OLED-экран с разрешением 2880x1800 дарит яркие, глубокие цвета и чёткое изображение, подходя для дизайна, фото и фильмов. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и внушительные 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик без тормозов — даже с самыми ресурсоёмкими задачами. Быстрый SSD накопитель отвечает за молниеносную загрузку файлов и приложений. Корпус из лёгкого пластика не утяжеляет конструкцию, а подсветка клавиатуры позволяет работать в любом освещении. Ноутбук поставляется без ОС — вы сами выбираете, что установить.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
386H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мощность и стиль. Компактная диагональ 14 дюймов делает устройство удобным спутником для работы и творчества на ходу — он легко поместится даже в небольшом рюкзаке. Завораживающий OLED-экран с разрешением 2880x1800 дарит яркие, глубокие цвета и чёткое изображение, подходя для дизайна, фото и фильмов. Мощный процессор Intel Core Ultra 9 и внушительные 32 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают мгновенный отклик без тормозов — даже с самыми ресурсоёмкими задачами. Быстрый SSD накопитель отвечает за молниеносную загрузку файлов и приложений. Корпус из лёгкого пластика не утяжеляет конструкцию, а подсветка клавиатуры позволяет работать в любом освещении. Ноутбук поставляется без ОС — вы сами выбираете, что установить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS GU405A (GU405AR-SY017) 14"/3K/OLED/1000N/120Hz/Ultra 9 386H/32GB/SSD1TB/RTX 5070 Ti 12GB/Backlit/DOS/Platinum White (90NR0P93-M000W0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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