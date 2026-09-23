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Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0)

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Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 1
Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 2
Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 3
Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 4
Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 5
Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 6
Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
240 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737351
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0)

Играйте с уверенностью благодаря Intel Core Ultra. Подкрепленный серьезной игровой мощью вплоть до NVIDIA GeForce RTX 50 сери и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G18 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря таким дополнительным функциям, как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G18 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью обновили решение для охлаждения Strix G18 2025 года, чтобы гарантировать вам наилучшие игровые ощущения от вашей машины каждый раз. Мы переместили все выпускные отверстия на заднюю часть шарнира, не допуская попадания теплого воздуха в вашу руку с мышкой. Боковые стороны и нижняя часть машины действуют как воздухозаборники, создавая естественный и эффективный путь для воздушного потока. Воздух также проходит через клавиатурную палубу, сохраняя ваши руки прохладнее во время интенсивных игровых сессий. При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, технологией Tri-Fan и жидким металлом Conductonaut Extreme как на ЦП, так и на ГП, Strix G18 2025 года достигает более низкого уровня шума в режиме Turbo по сравнению с предыдущим поколением, при этом предлагая то же расчетное превосходство, которое вы ожидаете от машины Strix. Вы не сможете победить врага, если не видите, как он приближается. Strix G18 может похвастаться сверхбыстрым дисплеем Nebula 2.5K 240 Гц с временем отклика 3 мс, что гарантирует вам постоянное преимущество над противником. Панель 16:10 с яркостью 500 нит и 100% покрытием DCI-P3, Strix G18 обладает невероятной точностью цветопередачи с точностью пикселей даже в самых яростных перестрелках. Мы также добавили совершенно новую пленку ACR (Ambient Contrast Ratio) с двумя слоями, которые уменьшают блики, повышая контрастность для более ярких визуальных эффектов, а также улучшают обзор под углом, когда у вас может быть зритель. Линейка Strix 2025 года была переработана с нуля, создана для мощной производительности, максимальной скорости и расчетливого движения, с формой, вдохновленной гоночными автомобилями, которые олицетворяют эти же концепции. Благодаря закругленным краям, обтекаемой форме и уменьшенным швам, ROG Strix G18 2025 года стал более изящным, чем когда-либо. Двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos создают аутентичную звуковую сцену для ваших игр. Звук высокого разрешения гарантирует, что вы услышите музыку в том же качестве, в котором она была записана. Двустороннее шумоподавление с использованием искусственного интеллекта обрабатывает как входящий, так и исходящий звук, чтобы отфильтровывать любые посторонние фоновые шумы, гарантируя, что ваши звонки, чаты и трансляции будут проходить без отвлекающих факторов.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Играйте с уверенностью благодаря Intel Core Ultra. Подкрепленный серьезной игровой мощью вплоть до NVIDIA GeForce RTX 50 сери и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Strix G18 2025 года обладает идеальным количеством мощности, чтобы поддерживать максимальную производительность в играх. Благодаря таким дополнительным функциям, как технологии NVIDIA Max-Q, включая Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 емкостью 1 ТБ, Strix G18 действительно является силой, с которой нужно считаться. Мы полностью обновили решение для охлаждения Strix G18 2025 года, чтобы гарантировать вам наилучшие игровые ощущения от вашей машины каждый раз. Мы переместили все выпускные отверстия на заднюю часть шарнира, не допуская попадания теплого воздуха в вашу руку с мышкой. Боковые стороны и нижняя часть машины действуют как воздухозаборники, создавая естественный и эффективный путь для воздушного потока. Воздух также проходит через клавиатурную палубу, сохраняя ваши руки прохладнее во время интенсивных игровых сессий. При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, технологией Tri-Fan и жидким металлом Conductonaut Extreme как на ЦП, так и на ГП, Strix G18 2025 года достигает более низкого уровня шума в режиме Turbo по сравнению с предыдущим поколением, при этом предлагая то же расчетное превосходство, которое вы ожидаете от машины Strix. Вы не сможете победить врага, если не видите, как он приближается. Strix G18 может похвастаться сверхбыстрым дисплеем Nebula 2.5K 240 Гц с временем отклика 3 мс, что гарантирует вам постоянное преимущество над противником. Панель 16:10 с яркостью 500 нит и 100% покрытием DCI-P3, Strix G18 обладает невероятной точностью цветопередачи с точностью пикселей даже в самых яростных перестрелках. Мы также добавили совершенно новую пленку ACR (Ambient Contrast Ratio) с двумя слоями, которые уменьшают блики, повышая контрастность для более ярких визуальных эффектов, а также улучшают обзор под углом, когда у вас может быть зритель. Линейка Strix 2025 года была переработана с нуля, создана для мощной производительности, максимальной скорости и расчетливого движения, с формой, вдохновленной гоночными автомобилями, которые олицетворяют эти же концепции. Благодаря закругленным краям, обтекаемой форме и уменьшенным швам, ROG Strix G18 2025 года стал более изящным, чем когда-либо. Двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos создают аутентичную звуковую сцену для ваших игр. Звук высокого разрешения гарантирует, что вы услышите музыку в том же качестве, в котором она была записана. Двустороннее шумоподавление с использованием искусственного интеллекта обрабатывает как входящий, так и исходящий звук, чтобы отфильтровывать любые посторонние фоновые шумы, гарантируя, что ваши звонки, чаты и трансляции будут проходить без отвлекающих факторов.
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Ноутбук ASUS G815J (G815JPR-S9037) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i9-14900HX/32GB/SSD1TB/RTX 5070 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LM1-M001C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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