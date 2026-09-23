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Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0)

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Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 1
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 2
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 3
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 4
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 5
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 6
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 7
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 8
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 9
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 10
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 11
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 12
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 13
Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS ROG Zephyrus
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 12
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 13
  • Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14&quot;/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737349
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт·ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0)

Asus представляет современный ноутбук с матрицей OLED на 14 дюймов — идеальное сочетание яркости и чистоты изображения. Разрешение 2880x1800 и частота обновления 120 Гц делают каждое движение плавным, а картинку — невероятно детализированной. Лёгкий и стильный корпус из металла подчеркивает солидность устройства и сохраняет его защищённость в поездках. Впечатляющий объём SSD на 1024 Гб позволяет хранить все важные проекты и файлы всегда под рукой. Мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9 легко справляется с ресурсоёмкими задачами, а быстрая оперативная память LPDDR5x и дискретная видеокарта открывают новые горизонты для работы и развлечений. Продуманная подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже в тёмное время суток, а серый цвет добавляет элегантности образу. На борту — операционная система DOS для полного контроля и гибкой настройки под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Zephyrus
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Развернуть
Модель процессора
HX 370
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт·ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет современный ноутбук с матрицей OLED на 14 дюймов — идеальное сочетание яркости и чистоты изображения. Разрешение 2880x1800 и частота обновления 120 Гц делают каждое движение плавным, а картинку — невероятно детализированной. Лёгкий и стильный корпус из металла подчеркивает солидность устройства и сохраняет его защищённость в поездках. Впечатляющий объём SSD на 1024 Гб позволяет хранить все важные проекты и файлы всегда под рукой. Мощный процессор AMD серии Ryzen AI 9 легко справляется с ресурсоёмкими задачами, а быстрая оперативная память LPDDR5x и дискретная видеокарта открывают новые горизонты для работы и развлечений. Продуманная подсветка клавиатуры создаёт комфорт даже в тёмное время суток, а серый цвет добавляет элегантности образу. На борту — операционная система DOS для полного контроля и гибкой настройки под ваши задачи.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS GA403 (GA403WM-QS015) 14"/3K/OLED/500N/120Hz/Ryzen AI 9 HX 370/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0M31-M001Z0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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