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Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0)

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Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 1
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 2
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 3
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 4
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 5
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 6
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 7
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 8
Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737348
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0)

Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит просторный 16-дюймовый экран и по-настоящему качественное изображение — всё благодаря современной IPS-матрице. Серый корпус из лёгкого пластика делает устройство удобным для ежедневного использования дома или на работе. Внушительный SSD на 1024 Гб легко вместит большие проекты, коллекцию фильмов и нужные приложения — с запасом на будущее. Процессор AMD с частотой 2,5 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 обеспечивают плавную и быструю работу даже при многозадачности. Дискретная видеокарта отлично подойдёт для ресурсоёмких задач — будь то обработка графики, видео или современные игры. Для подключения аксессуаров предусмотрено сразу 2 порта USB Type-C, а клавиатура с подсветкой превращает работу в полное удовольствие даже вечером.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
9955HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит просторный 16-дюймовый экран и по-настоящему качественное изображение — всё благодаря современной IPS-матрице. Серый корпус из лёгкого пластика делает устройство удобным для ежедневного использования дома или на работе. Внушительный SSD на 1024 Гб легко вместит большие проекты, коллекцию фильмов и нужные приложения — с запасом на будущее. Процессор AMD с частотой 2,5 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 обеспечивают плавную и быструю работу даже при многозадачности. Дискретная видеокарта отлично подойдёт для ресурсоёмких задач — будь то обработка графики, видео или современные игры. Для подключения аксессуаров предусмотрено сразу 2 порта USB Type-C, а клавиатура с подсветкой превращает работу в полное удовольствие даже вечером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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