Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит просторный 16-дюймовый экран и по-настоящему качественное изображение — всё благодаря современной IPS-матрице. Серый корпус из лёгкого пластика делает устройство удобным для ежедневного использования дома или на работе. Внушительный SSD на 1024 Гб легко вместит большие проекты, коллекцию фильмов и нужные приложения — с запасом на будущее. Процессор AMD с частотой 2,5 ГГц и быстрая оперативная память DDR5 обеспечивают плавную и быструю работу даже при многозадачности. Дискретная видеокарта отлично подойдёт для ресурсоёмких задач — будь то обработка графики, видео или современные игры. Для подключения аксессуаров предусмотрено сразу 2 порта USB Type-C, а клавиатура с подсветкой превращает работу в полное удовольствие даже вечером.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 9, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G614F (G614FM-S5031) 16"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/Ryzen 9 9955HX/16GB/SSD1TB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0L17-M002B0)