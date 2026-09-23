Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0)
Этот ноутбук Asus — настоящий гигант в мире портативных устройств. Экран 18 дюймов с качественной IPS-матрицей и высоким разрешением 2560x1600 буквально погружает в детали — отлично подходит для работы с графикой, кино и игр. Частота обновления 240 Гц обеспечивает плавное изображение даже в самых динамичных сценах. Внутри — современная память DDR5 и дискретная видеокарта: мощная связка для ресурсоёмких задач, монтажа видео или гейминга. SSD на 1024 Гб позволит хранить внушительную медиатеку и проекты. Серый корпус из пластика смотрится стильно и современно. Подсветка клавиатуры облегчит работу в тёмное время суток. Операционная система DOS оставляет свободу выбрать подходящее программное обеспечение под свои задачи. Процессор Intel — залог высокой производительности в любых сценариях.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0)