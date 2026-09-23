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Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0)

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Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 1
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 2
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 3
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 4
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 5
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 6
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 7
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 8
Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18&quot;/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737346
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0)

Этот ноутбук Asus — настоящий гигант в мире портативных устройств. Экран 18 дюймов с качественной IPS-матрицей и высоким разрешением 2560x1600 буквально погружает в детали — отлично подходит для работы с графикой, кино и игр. Частота обновления 240 Гц обеспечивает плавное изображение даже в самых динамичных сценах. Внутри — современная память DDR5 и дискретная видеокарта: мощная связка для ресурсоёмких задач, монтажа видео или гейминга. SSD на 1024 Гб позволит хранить внушительную медиатеку и проекты. Серый корпус из пластика смотрится стильно и современно. Подсветка клавиатуры облегчит работу в тёмное время суток. Операционная система DOS оставляет свободу выбрать подходящее программное обеспечение под свои задачи. Процессор Intel — залог высокой производительности в любых сценариях.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus — настоящий гигант в мире портативных устройств. Экран 18 дюймов с качественной IPS-матрицей и высоким разрешением 2560x1600 буквально погружает в детали — отлично подходит для работы с графикой, кино и игр. Частота обновления 240 Гц обеспечивает плавное изображение даже в самых динамичных сценах. Внутри — современная память DDR5 и дискретная видеокарта: мощная связка для ресурсоёмких задач, монтажа видео или гейминга. SSD на 1024 Гб позволит хранить внушительную медиатеку и проекты. Серый корпус из пластика смотрится стильно и современно. Подсветка клавиатуры облегчит работу в тёмное время суток. Операционная система DOS оставляет свободу выбрать подходящее программное обеспечение под свои задачи. Процессор Intel — залог высокой производительности в любых сценариях.
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Отзывы


Ноутбук ASUS G815J (G815JHR-S9024) 18"/WQXGA/IPS/500N/240Hz/i7 14650HX/16GB/SSD1TB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Eclipse Gray (90NR0LA1-M000S0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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