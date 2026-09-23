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Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320)

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Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 1
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 2
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 3
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 4
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 5
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 6
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 7
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 8
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 9
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 10
Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 1
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 2
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 3
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 4
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 5
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 6
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 7
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 8
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 9
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 10
  • Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14&quot;/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737345
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320)

ASUS Zenbook DUO – революционный ноутбук с двумя полноразмерными сенсорными OLED-экранами, отсоединяемой клавиатурой и встроенной откидной подставкой. Это портативное устройство является весьма универсальным за счет того, что два 14-дюймовых OLED-дисплея (3K / 120 Гц) позволяют получить общее экранное пространство, соответствующее дисплею с диагональю 19,8”. За высокую производительность ноутбука отвечает оптимизированный под ИИ-приложения процессор Intel Core Ultra 9 (Series 2), дополненный 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5x и скоростным твердотельным накопителем (PCIe 4.0 / до 2 ТБ). Также среди достоинств нового Zenbook DUO можно отметить интуитивное жестовое управление и долговечный аккумулятор емкостью 75 Вт·ч. В этом универсальном, портативном устройстве скрываются сразу два сенсорных экрана ASUS Lumina OLED, каждый с диагональю 14”, что позволяет моментально получить общее экранное пространство с диагональю до 19,8”! Подпружиненный разъем для питания и обмена данными. Угол установки – от 40 до 70°, настраиваемая высота. Распознавая 4096 уровней давления, опциональный стилус ASUS Pen 2.0 позволит провести едва заметные линии или выполнить тонкую штриховку.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Zenbook DUO – революционный ноутбук с двумя полноразмерными сенсорными OLED-экранами, отсоединяемой клавиатурой и встроенной откидной подставкой. Это портативное устройство является весьма универсальным за счет того, что два 14-дюймовых OLED-дисплея (3K / 120 Гц) позволяют получить общее экранное пространство, соответствующее дисплею с диагональю 19,8”. За высокую производительность ноутбука отвечает оптимизированный под ИИ-приложения процессор Intel Core Ultra 9 (Series 2), дополненный 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5x и скоростным твердотельным накопителем (PCIe 4.0 / до 2 ТБ). Также среди достоинств нового Zenbook DUO можно отметить интуитивное жестовое управление и долговечный аккумулятор емкостью 75 Вт·ч. В этом универсальном, портативном устройстве скрываются сразу два сенсорных экрана ASUS Lumina OLED, каждый с диагональю 14”, что позволяет моментально получить общее экранное пространство с диагональю до 19,8”! Подпружиненный разъем для питания и обмена данными. Угол установки – от 40 до 70°, настраиваемая высота. Распознавая 4096 уровней давления, опциональный стилус ASUS Pen 2.0 позволит провести едва заметные линии или выполнить тонкую штриховку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS UX8406C (UX8406CA-QL078W) 14"/FHD/OLED/500N/Ultra 9 285H/32GB/SSD1TB/Intel Arc/Win11Home/Inkwell Gray (90NB14X1-M00320) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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