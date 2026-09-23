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Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)

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Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 1
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 2
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 3
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 4
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 5
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 6
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 7
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 8
Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737344
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14650HX
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
4.35

Описание товара Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)

Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном подарит яркие впечатления от работы и развлечений — благодаря современной IPS-матрице изображение всегда чёткое и насыщенное. Мощный процессор Intel Core i5 в комплекте с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность даже при многозадачности и работе с тяжёлыми приложениями. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подойдёт для графических задач и современных игр. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить большие объёмы данных и быстро запускать программы. USB Type-C открывает актуальные возможности подключения внешних устройств. Этот ноутбук справится с задачами любого уровня и сделает ваш рабочий или игровой день максимально комфортным.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14650HX
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном подарит яркие впечатления от работы и развлечений — благодаря современной IPS-матрице изображение всегда чёткое и насыщенное. Мощный процессор Intel Core i5 в комплекте с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность даже при многозадачности и работе с тяжёлыми приложениями. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подойдёт для графических задач и современных игр. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить большие объёмы данных и быстро запускать программы. USB Type-C открывает актуальные возможности подключения внешних устройств. Этот ноутбук справится с задачами любого уровня и сделает ваш рабочий или игровой день максимально комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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