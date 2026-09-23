Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном подарит яркие впечатления от работы и развлечений — благодаря современной IPS-матрице изображение всегда чёткое и насыщенное. Мощный процессор Intel Core i5 в комплекте с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 обеспечивают отличную производительность даже при многозадачности и работе с тяжёлыми приложениями. Дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти подойдёт для графических задач и современных игр. Вместительный SSD на 512 Гб позволит хранить большие объёмы данных и быстро запускать программы. USB Type-C открывает актуальные возможности подключения внешних устройств. Этот ноутбук справится с задачами любого уровня и сделает ваш рабочий или игровой день максимально комфортным.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS FX608J (FX608JHR-RV035) 16"/WUXGA/IPS/300N/165Hz/i7-14650HX/16GB/SSD512GB/RTX 5050 8GB/Backlit/DOS/Jaeger Gray (90NR0NA1-M003C0)