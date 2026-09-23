Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0)
Большой 17,3-дюймовый экран на матрице IPS — отличное решение для яркой, четкой картинки, а высокая частота обновления 144 Гц порадует любителей динамичных игр и работы с видео. Высокое разрешение 1920x1080 обеспечивает детализацию, а дискретная видеокарта выводит графику на новый уровень мощности. SSD на 512 Гб позволяет хранить всё необходимое и ускоряет запуск приложений, а оперативная память DDR4 справится с любыми задачами. Подсветка клавиатуры — удобство, на котором нельзя экономить, особенно в темное время суток. Ноутбук Asus в сером корпусе из пластика с процессором Intel подойдёт для работы, учёбы и развлечений — всё, что нужно для ярких впечатлений и быстрой работы.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0)