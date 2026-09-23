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Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0)

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Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 1
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 2
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 3
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 4
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 5
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 6
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 7
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 8
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 9
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 10
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 11
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 12
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 13
Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 12
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 13
  • Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3&quot;/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737343
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0)

Большой 17,3-дюймовый экран на матрице IPS — отличное решение для яркой, четкой картинки, а высокая частота обновления 144 Гц порадует любителей динамичных игр и работы с видео. Высокое разрешение 1920x1080 обеспечивает детализацию, а дискретная видеокарта выводит графику на новый уровень мощности. SSD на 512 Гб позволяет хранить всё необходимое и ускоряет запуск приложений, а оперативная память DDR4 справится с любыми задачами. Подсветка клавиатуры — удобство, на котором нельзя экономить, особенно в темное время суток. Ноутбук Asus в сером корпусе из пластика с процессором Intel подойдёт для работы, учёбы и развлечений — всё, что нужно для ярких впечатлений и быстрой работы.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 17,3-дюймовый экран на матрице IPS — отличное решение для яркой, четкой картинки, а высокая частота обновления 144 Гц порадует любителей динамичных игр и работы с видео. Высокое разрешение 1920x1080 обеспечивает детализацию, а дискретная видеокарта выводит графику на новый уровень мощности. SSD на 512 Гб позволяет хранить всё необходимое и ускоряет запуск приложений, а оперативная память DDR4 справится с любыми задачами. Подсветка клавиатуры — удобство, на котором нельзя экономить, особенно в темное время суток. Ноутбук Asus в сером корпусе из пластика с процессором Intel подойдёт для работы, учёбы и развлечений — всё, что нужно для ярких впечатлений и быстрой работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS FX707 (FX707VUR-HX241) 17.3"/FHD/IPS/250N/i7-240H/16GB/SSD1TB/RTX 4050 6GB/DOS/Mecha Gray (90NR0CS5-M00FS0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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