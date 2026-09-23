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Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0)

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Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 1
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 2
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 3
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 4
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 5
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 6
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 7
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 8
Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737342
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus в элегантном чёрном корпусе из алюминия создан для динамичной работы и отдыха. Яркая OLED-матрица радует насыщенными цветами и глубокой контрастностью — фильмы и графика выглядят живо и стильно. Объёмный SSD на 1024 Гб вместит все документы, мультимедиа и важные проекты. Современная оперативная память LPDDR5x и мощный процессор AMD гарантируют отзывчивую работу даже с ресурсоёмкими задачами. Подсветка клавиатуры позволит комфортно печатать даже в темноте. Два USB Type-C разъёма обеспечивают удобное подключение гаджетов и аксессуаров. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — свобода выбора для тех, кто ценит индивидуальный подход.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus в элегантном чёрном корпусе из алюминия создан для динамичной работы и отдыха. Яркая OLED-матрица радует насыщенными цветами и глубокой контрастностью — фильмы и графика выглядят живо и стильно. Объёмный SSD на 1024 Гб вместит все документы, мультимедиа и важные проекты. Современная оперативная память LPDDR5x и мощный процессор AMD гарантируют отзывчивую работу даже с ресурсоёмкими задачами. Подсветка клавиатуры позволит комфортно печатать даже в темноте. Два USB Type-C разъёма обеспечивают удобное подключение гаджетов и аксессуаров. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — свобода выбора для тех, кто ценит индивидуальный подход.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS UM3406G (UM3406GA-QD134) 14"/WUXGA/OLED/600N/Ryzen AI 7 445/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Jade Black (90NB17R1-M006M0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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