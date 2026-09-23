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Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40)

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Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 1
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 2
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 3
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 4
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 5
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 6
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 7
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 8
Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook S 14
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 1
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 2
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 3
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 4
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 5
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 6
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 7
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 8
  • Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737341
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook S 14
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40)

Стильный черный ноутбук Asus с экраном 14 дюймов выглядит компактно и современно — удобно брать с собой каждый день. Яркая OLED-матрица с разрешением 1920x1200 подарит насыщенные цвета и четкую картинку, идеально подходящую для работы с графикой, сериалов или учебы. Частота обновления 60 Гц обеспечивает мягкость изображения без рывков. Процессор AMD Ryzen 5 с шестью ядрами и частотой 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Большой объем оперативной памяти — 16 Гб — позволяет держать открытыми множество программ и вкладок, не задумываясь о торможениях. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений, когда важны удобство, быстродействие и качественная картинка.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook S 14
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный ноутбук Asus с экраном 14 дюймов выглядит компактно и современно — удобно брать с собой каждый день. Яркая OLED-матрица с разрешением 1920x1200 подарит насыщенные цвета и четкую картинку, идеально подходящую для работы с графикой, сериалов или учебы. Частота обновления 60 Гц обеспечивает мягкость изображения без рывков. Процессор AMD Ryzen 5 с шестью ядрами и частотой 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Большой объем оперативной памяти — 16 Гб — позволяет держать открытыми множество программ и вкладок, не задумываясь о торможениях. Такой ноутбук отлично подойдёт для работы, учёбы и развлечений, когда важны удобство, быстродействие и качественная картинка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS M5406N (M5406NA-QD164) 14"/WUXGA/OLED/600N/60Hz/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Neutral Black (90NB1493-M00B40) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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