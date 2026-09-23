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Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0)

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Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 1
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 2
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 3
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 4
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 5
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 6
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 7
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 8
Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
VivoBook Flip (Asus)
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14&quot;/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737340
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook Flip (Asus)
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus объединяет мощь и стиль для тех, кто ценит мобильность и производительность. Корпус из пластика лёгкий и приятный на ощупь — устройство удобно брать с собой, оно не утяжеляет сумку. Сердце ноутбука — топовый процессор Intel Core Ultra 9 с тактовой частотой 2,1 ГГц, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами на профессиональном уровне. Внушительный SSD на 1024 Гб гарантирует простор для хранения любых данных и быструю загрузку приложений. OLED-экран с частотой обновления 120 Гц поражает яркой и чёткой картинкой, а клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении. Благодаря форм-фактору трансформера ноутбук легко превращается в удобный планшет — это решение для творческих задач и работы в пути. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным функциям и безопасной работе.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
VivoBook Flip (Asus)
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus объединяет мощь и стиль для тех, кто ценит мобильность и производительность. Корпус из пластика лёгкий и приятный на ощупь — устройство удобно брать с собой, оно не утяжеляет сумку. Сердце ноутбука — топовый процессор Intel Core Ultra 9 с тактовой частотой 2,1 ГГц, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами на профессиональном уровне. Внушительный SSD на 1024 Гб гарантирует простор для хранения любых данных и быструю загрузку приложений. OLED-экран с частотой обновления 120 Гц поражает яркой и чёткой картинкой, а клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении. Благодаря форм-фактору трансформера ноутбук легко превращается в удобный планшет — это решение для творческих задач и работы в пути. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным функциям и безопасной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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