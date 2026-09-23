Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS TP3407S (TP3407SA-SG243W) 14"/WUXGA/OLED/300N/Ultra 5 226V 16GB/16GB/SSD512GB/Intel Arc/Backlit/Win11Home/Matte Gray (90NB14Y1-M00KN0)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus объединяет мощь и стиль для тех, кто ценит мобильность и производительность. Корпус из пластика лёгкий и приятный на ощупь — устройство удобно брать с собой, оно не утяжеляет сумку. Сердце ноутбука — топовый процессор Intel Core Ultra 9 с тактовой частотой 2,1 ГГц, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами на профессиональном уровне. Внушительный SSD на 1024 Гб гарантирует простор для хранения любых данных и быструю загрузку приложений. OLED-экран с частотой обновления 120 Гц поражает яркой и чёткой картинкой, а клавиатура с подсветкой позволяет работать в любом освещении. Благодаря форм-фактору трансформера ноутбук легко превращается в удобный планшет — это решение для творческих задач и работы в пути. Два порта USB Type-C расширяют возможности подключения, а Windows 11 Pro открывает доступ к профессиональным функциям и безопасной работе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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