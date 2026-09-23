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Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0)

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Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 1
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 2
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 3
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 4
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 5
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 6
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 7
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 8
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 9
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 10
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 11
Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14&quot;/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737339
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0)

Представляем Zenbook A14 – легкий ноутбук для мобильной жизни. Весом менее одного килограмма, он обладает мощностью процессора Snapdragon X, поддерживает искусственный интеллект Copilot+ и работает без подзарядки целый день. Лаконичный дизайн, гармоничные цветовые оттенки, вдохновленные природой материалы: этот ноутбук – само воплощение элегантности. Крышка дисплея, поверхность клавиатуры и нижняя панель изготовлены из Ceraluminum – высокотехнологичного материала, устойчивого к износу, царапинам и пятнам. Ceraluminum – это высокотехнологичный материал, который сочетает в себе легкость, долговечность и исключительную прочность. Устойчивый к царапинам, он рассчитан на долгое использование, что делает ноутбук и более надежным, и более экологичным. Дополнительными достоинствами Ceraluminum являются приятная на ощупь текстура и уникальный теплый цвет. Творите, общайтесь, играйте по-новому – с помощью ИИ?компьютера с непревзойденной энергоэффективностью, длительным временем автономной работы и бесперебойным подключением. Передовой нейропроцессор и самый быстрый центральный процессор серии Snapdragon X разработаны специально для эры искусственного интеллекта. Ноутбук работает до 32 часов от аккумулятора, поэтому вам не придется тратить много времени на частые подзарядки. Работайте автономно с нулевыми потерями производительности. Zenbook A14 – не просто быстрый, но и весьма интеллектуальный ноутбук. Благодаря новейшим компонентам и соответствующему программному обеспечению, которое включает в себя и передовые функции Windows, и эксклюзивные приложения ASUS, это устройство класса Copilot+ позволит с комфортом применять искусственный интеллект во всех сферах современной жизни. Компьютеры класса Copilot+ меняют то, как мы работаем и занимаемся творчеством. Каждый день будет наполнен множеством невероятных возможностей – если у вас под рукой есть такое интеллектуальное устройство от ASUS.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Развернуть
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем Zenbook A14 – легкий ноутбук для мобильной жизни. Весом менее одного килограмма, он обладает мощностью процессора Snapdragon X, поддерживает искусственный интеллект Copilot+ и работает без подзарядки целый день. Лаконичный дизайн, гармоничные цветовые оттенки, вдохновленные природой материалы: этот ноутбук – само воплощение элегантности. Крышка дисплея, поверхность клавиатуры и нижняя панель изготовлены из Ceraluminum – высокотехнологичного материала, устойчивого к износу, царапинам и пятнам. Ceraluminum – это высокотехнологичный материал, который сочетает в себе легкость, долговечность и исключительную прочность. Устойчивый к царапинам, он рассчитан на долгое использование, что делает ноутбук и более надежным, и более экологичным. Дополнительными достоинствами Ceraluminum являются приятная на ощупь текстура и уникальный теплый цвет. Творите, общайтесь, играйте по-новому – с помощью ИИ?компьютера с непревзойденной энергоэффективностью, длительным временем автономной работы и бесперебойным подключением. Передовой нейропроцессор и самый быстрый центральный процессор серии Snapdragon X разработаны специально для эры искусственного интеллекта. Ноутбук работает до 32 часов от аккумулятора, поэтому вам не придется тратить много времени на частые подзарядки. Работайте автономно с нулевыми потерями производительности. Zenbook A14 – не просто быстрый, но и весьма интеллектуальный ноутбук. Благодаря новейшим компонентам и соответствующему программному обеспечению, которое включает в себя и передовые функции Windows, и эксклюзивные приложения ASUS, это устройство класса Copilot+ позволит с комфортом применять искусственный интеллект во всех сферах современной жизни. Компьютеры класса Copilot+ меняют то, как мы работаем и занимаемся творчеством. Каждый день будет наполнен множеством невероятных возможностей – если у вас под рукой есть такое интеллектуальное устройство от ASUS.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS UX3407Q (UX3407QA-QD215W) 14"/WUXGA/OLED/600N/Snapdragon X X1 26 100/16GB/SSD512GB/Qualcomm Adreno/Backlit/Win11H/Iceland Gray (90NB1502-M00MN0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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