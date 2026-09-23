Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0)
Asus представляет стильный и надежный ноутбук в элегантном серебристом корпусе из металла. Большой 16-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц дарит плавное изображение — фильмы и динамичные сцены смотрятся еще ярче и реалистичнее. SSD на 512 Гб позволяет хранить внушительную медиатеку без постоянных забот об очистке памяти. Мощная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб отлично подходит для многозадачности: работайте с графикой, запускайте сразу несколько программ и переключайтесь между задачами без задержек. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную повседневную производительность, а два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары и быстро передавать данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в темноте – больше никаких лишних усилий для поиска нужной кнопки. Частота процессора 2,2 ГГц поддержит плавную работу системы, а металлический корпус гарантирует долговечность и ощущение премиальности в каждой детали.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0)