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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16&quot;/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737338
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0)

Asus представляет стильный и надежный ноутбук в элегантном серебристом корпусе из металла. Большой 16-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц дарит плавное изображение — фильмы и динамичные сцены смотрятся еще ярче и реалистичнее. SSD на 512 Гб позволяет хранить внушительную медиатеку без постоянных забот об очистке памяти. Мощная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб отлично подходит для многозадачности: работайте с графикой, запускайте сразу несколько программ и переключайтесь между задачами без задержек. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную повседневную производительность, а два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары и быстро передавать данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в темноте – больше никаких лишних усилий для поиска нужной кнопки. Частота процессора 2,2 ГГц поддержит плавную работу системы, а металлический корпус гарантирует долговечность и ощущение премиальности в каждой детали.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S 16
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет стильный и надежный ноутбук в элегантном серебристом корпусе из металла. Большой 16-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц дарит плавное изображение — фильмы и динамичные сцены смотрятся еще ярче и реалистичнее. SSD на 512 Гб позволяет хранить внушительную медиатеку без постоянных забот об очистке памяти. Мощная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб отлично подходит для многозадачности: работайте с графикой, запускайте сразу несколько программ и переключайтесь между задачами без задержек. Встроенная видеокарта обеспечивает стабильную повседневную производительность, а два порта USB Type-C позволяют подключать современные аксессуары и быстро передавать данные. Подсветка клавиатуры добавляет комфорта при работе в темноте – больше никаких лишних усилий для поиска нужной кнопки. Частота процессора 2,2 ГГц поддержит плавную работу системы, а металлический корпус гарантирует долговечность и ощущение премиальности в каждой детали.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S16 S3607VA-RP095 16"/WUXGA/IPS/300N/144Hz/5 210H/16GB/SSD512GB/Intel UHD/Backlit/DOS/Matte Gray (90NB1672-M009K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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