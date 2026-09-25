Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG007LRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG007LRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey
Lenovo представляет ноутбук, в котором всё создано для продуктивной работы и яркого отдыха. Экран 15,6 дюйма с IPS-матрицей, разрешением 1920x1080 и частотой обновления 144 Гц гарантирует сочную картинку и плавное отображение динамики — отличный выбор для игр и мультимедиа. Дискретная видеокарта и процессор от AMD обеспечивают мощность, способную справиться с современными задачами. SSD на 512 Гб позволит забыть о нехватке места для ваших файлов и быстрой загрузке системы. Подсветка клавиатуры добавит комфорта при работе в любое время суток, а универсальный USB Type-C расширит варианты подключения устройств. Модель на базе DOS — для тех, кто предпочитает самостоятельно выбирать операционную систему.
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Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG007LRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz/Ryzen 7 250/16GB/SSD512GB/RTX 5060 8GB/Backlit/DOS/Luna Grey