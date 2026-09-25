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Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 737329
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Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние, 737329

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Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
  • Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - фото 1
  • Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - фото 2
  • Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
7 650 руб.  13 910 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние
7 650 руб. -45%
13 910 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pulsar
Тип товара
Внешний аккумулятор
Особенности
Совместимость Signal RT, PhotonRT, Trail, Helion, Digisight Ultra, Digiforce RT, Крепление - планка Weaver, Напряжение сети 110-240 В, Напряжение питания 5 В, Батарея Li-Ion, 5100 мАч, Время полного заряда около 6 ч., Время работы около 20 ч., Класс защиты IPX7, Размер 30x75x80 мм, вес 0.2 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х4
Вес, г.
378

Описание товара Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, дата производства 2021 год Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, внешний аккумулятор, кабель, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Pulsar
Тип товара
Внешний аккумулятор
Особенности
Совместимость Signal RT, PhotonRT, Trail, Helion, Digisight Ultra, Digiforce RT, Крепление - планка Weaver, Напряжение сети 110-240 В, Напряжение питания 5 В, Батарея Li-Ion, 5100 мАч, Время полного заряда около 6 ч., Время работы около 20 ч., Класс защиты IPX7, Размер 30x75x80 мм, вес 0.2 кг
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, дата производства 2021 год Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, внешний аккумулятор, кабель, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - стоимость товара 7650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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