Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние, 737329
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%7 650 руб. 13 910 руб.
В наличии
Код товара: 737329
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Загружаем...
7 650 руб. -45%
13 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний аккумулятор
Особенности
Совместимость Signal RT, PhotonRT, Trail, Helion, Digisight Ultra, Digiforce RT, Крепление - планка Weaver, Напряжение сети 110-240 В, Напряжение питания 5 В, Батарея Li-Ion, 5100 мАч, Время полного заряда около 6 ч., Время работы около 20 ч., Класс защиты IPX7, Размер 30x75x80 мм, вес 0.2 кг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х4
Вес, г.
378
Описание товара Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние
Причина уценки: повреждена коробка, дата производства 2021 год Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, внешний аккумулятор, кабель, документация
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Внешний аккумулятор
Особенности
Совместимость Signal RT, PhotonRT, Trail, Helion, Digisight Ultra, Digiforce RT, Крепление - планка Weaver, Напряжение сети 110-240 В, Напряжение питания 5 В, Батарея Li-Ion, 5100 мАч, Время полного заряда около 6 ч., Время работы около 20 ч., Класс защиты IPX7, Размер 30x75x80 мм, вес 0.2 кг
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена коробка, дата производства 2021 год Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, внешний аккумулятор, кабель, документация
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Уцененный товар Внешний аккумулятор Pulsar PB8I (79110) хорошее состояние - стоимость товара 7650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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