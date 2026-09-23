Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Мумий Тролль - Морская (Blue Vinyl) (MTA-9724 1M) виниловая пластинка
"Морская" - лимитированное переиздание дебютного студийного альбома российского коллектива Мумий Тролль, первоначально выпущенного в 1997 году. Песни из альбома ротировались на ведущих теле- и радиостанциях страны, авторитетные критики в своём большинстве высказывались о дебюте Мумий Тролля положительно, а общий тираж составил один миллион копий, что явилось беспрецедентным случаем в среде русского рока. Альбом оказал большое влияние на развитие российской музыки, открыв для отечественной сцены такие жанры как поп-рок и брит-поп. Песни из "Морской", а также клипы на них, удостоились множества различной значимости наград, композиция "Утекай", в частности, журналом Rolling Stone включена в список сорока песен, изменивших мир, и получила награду российской премии звукозаписи "Рекордъ" 1998 года, в номинации "Российский радиохит".
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