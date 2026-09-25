Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Хорошие Новости
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 737323
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4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Мазай Коммуникейшенс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мазай Коммуникейшенс
Barcode
[4680068806538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Хорошие Новости
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кошки, Хорошие Новости, Почтальоны, В Москве Наступает Полночь, Zed, Реки и Горы (Темные Реки, Высокие Горы), Камни, Движение, Женское Тело, Запретный Плод, Антарктида, Матросы, Весенние Флаги, Шаманы - Машины, С Тобой, Матросы (Lights), Реки И Горы (Темные Реки, Высокие Горы) (Ремикс).
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка
Лимитированное издание культового альбома «Хорошие Новости» от группы «Моральный Кодекс» на 12-дюймовом сером виниле. Элегантный аналоговый звук и стильный коллекционный цвет делают этот релиз жемчужиной музыкальной коллекции и отличным подарком для ценителей качественного русского поп-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Мазай Коммуникейшенс
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мазай Коммуникейшенс
Barcode
[4680068806538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Хорошие Новости
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Кошки, Хорошие Новости, Почтальоны, В Москве Наступает Полночь, Zed, Реки и Горы (Темные Реки, Высокие Горы), Камни, Движение, Женское Тело, Запретный Плод, Антарктида, Матросы, Весенние Флаги, Шаманы - Машины, С Тобой, Матросы (Lights), Реки И Горы (Темные Реки, Высокие Горы) (Ремикс).
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Лимитированное издание культового альбома «Хорошие Новости» от группы «Моральный Кодекс» на 12-дюймовом сером виниле. Элегантный аналоговый звук и стильный коллекционный цвет делают этот релиз жемчужиной музыкальной коллекции и отличным подарком для ценителей качественного русского поп-рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Моральный Кодекс - Хорошие Новости (Lim.Ed.,Grey Vinyl) (4680068806538) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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