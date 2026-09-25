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Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) виниловая пластинка

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Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) - фото 1
Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) - фото 2
Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Имею Право Быть Счастливой
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) - фото 1
  • Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) - фото 2
  • Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344243217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Имею Право Быть Счастливой
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Имею право быть счастливой, Мысленно, Я к тебе вернусь, Папа, А я всё та же, Я не буду спать, На все четыре, Ты возьми меня за руку, мама, Привычка, Ровно год, как я люблю его, Скажи, что хочешь, Милый, Белый снег.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) виниловая пластинка

Татьяна Ивановна Буланова — российская певица. Известна своими сильными, меланхоличными романтическими балладами, запоминающимися электро-поп-битами и техно-ремиксами. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344243217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Татьяна Буланова
Альбом (сингл)
Имею Право Быть Счастливой
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Имею право быть счастливой, Мысленно, Я к тебе вернусь, Папа, А я всё та же, Я не буду спать, На все четыре, Ты возьми меня за руку, мама, Привычка, Ровно год, как я люблю его, Скажи, что хочешь, Милый, Белый снег.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Татьяна Ивановна Буланова — российская певица. Известна своими сильными, меланхоличными романтическими балладами, запоминающимися электро-поп-битами и техно-ремиксами. В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Татьяна Буланова - Имею Право Быть Счастливой (White Vinyl) (4606344243217) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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