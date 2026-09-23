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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 380 руб. 
Начислим 1431 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)
89 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)

Honor предлагает ноутбук с 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — удобный формат для работы с документами, графикой и развлечений. Благодаря весу всего 1,75 кг его легко брать с собой на учёбу или встречи. Мощная начинка: процессор Intel, 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку системы и плавную работу даже с требовательными задачами. Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics отлично подойдёт для творчества, просмотра видео и многозадачности. Функция сканера отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности. Алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и прочность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает надёжную автономность, а установленная Windows 11 Home готова к работе с первого запуска. Bluetooth версии 5.2 открывает возможность быстро подключать современные аксессуары и гаджеты.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
220H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Honor предлагает ноутбук с 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — удобный формат для работы с документами, графикой и развлечений. Благодаря весу всего 1,75 кг его легко брать с собой на учёбу или встречи. Мощная начинка: процессор Intel, 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб обеспечивают быструю загрузку системы и плавную работу даже с требовательными задачами. Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics отлично подойдёт для творчества, просмотра видео и многозадачности. Функция сканера отпечатка пальца добавляет удобства и безопасности. Алюминиевый корпус придаёт устройству стиль и прочность. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает надёжную автономность, а установленная Windows 11 Home готова к работе с первого запуска. Bluetooth версии 5.2 открывает возможность быстро подключать современные аксессуары и гаджеты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BornB-5651F Core 5 220H 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey space WiFi BT Cam (5301ALVX) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 89380 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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