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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315)

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Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 8
Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 8
  • Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737312
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315)

Этот ноутбук Dell весит всего 1,35 кг — с ним легко отправиться в дорогу или взять на встречу. Экран 14 дюймов с разрешением 1920x1200 радует четкой и яркой картинкой, а ультрасовременный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти превращают работу с ресурсоемкими задачами в сплошное удовольствие. SSD на 1024 Гб позволяет хранить внушительные архивы файлов без малейших тормозов. Клавиатура с подсветкой останется удобной даже в полумраке, а встроенный сканер отпечатка пальца защитит ваши данные на надежной системе Linux. Компактный, быстрый и готовый к любым рабочим вызовам!

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Dell весит всего 1,35 кг — с ним легко отправиться в дорогу или взять на встречу. Экран 14 дюймов с разрешением 1920x1200 радует четкой и яркой картинкой, а ультрасовременный процессор Intel Core Ultra 7 и 32 Гб оперативной памяти превращают работу с ресурсоемкими задачами в сплошное удовольствие. SSD на 1024 Гб позволяет хранить внушительные архивы файлов без малейших тормозов. Клавиатура с подсветкой останется удобной даже в полумраке, а встроенный сканер отпечатка пальца защитит ваши данные на надежной системе Linux. Компактный, быстрый и готовый к любым рабочим вызовам!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 7 265U 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14-7315) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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