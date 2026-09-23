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Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA)

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Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 1
Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 2
Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 3
Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 4
Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 5
Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP 250 G10
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 1
  • Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 2
  • Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 3
  • Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 4
  • Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 5
  • Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737311
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250 G10
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
2.44

Описание товара Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA)

Этот ноутбук HP в изящном серебристом корпусе весом всего 1,52 кг легко сопровождает вас в деловой поездке или на учёбе — его удобно брать с собой каждый день. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 обеспечивает яркую, чёткую картинку — фильмы, документы и веб-страницы выглядят одинаково великолепно. Внушительный процессор Intel c 6 ядрами и частотой 1,2 ГГц легко справляется с повседневными задачами и многозадачностью, а встроенная Intel UHD Graphics подходит для работы с графикой или просмотра видео. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск программ и хранение всех важных файлов под рукой, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют комфортную работу даже при множестве открытых вкладок. Один порт USB Type-C позволяет подключать современные устройства. Без предустановленной операционной системы — устанавливайте ту, которая подходит именно вам. Отличный выбор для тех, кто ценит баланс мобильности и мощности.

Отзывы о товаре Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP 250 G10
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук HP в изящном серебристом корпусе весом всего 1,52 кг легко сопровождает вас в деловой поездке или на учёбе — его удобно брать с собой каждый день. Большой 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 обеспечивает яркую, чёткую картинку — фильмы, документы и веб-страницы выглядят одинаково великолепно. Внушительный процессор Intel c 6 ядрами и частотой 1,2 ГГц легко справляется с повседневными задачами и многозадачностью, а встроенная Intel UHD Graphics подходит для работы с графикой или просмотра видео. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенный запуск программ и хранение всех важных файлов под рукой, а 8 Гб оперативной памяти гарантируют комфортную работу даже при множестве открытых вкладок. Один порт USB Type-C позволяет подключать современные устройства. Без предустановленной операционной системы — устанавливайте ту, которая подходит именно вам. Отличный выбор для тех, кто ценит баланс мобильности и мощности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 250 G10 Core i3 1315U 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" FHD (1920x1080)/ENGKBD FreeDOS silver WiFi BT Cam (8A5C7EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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