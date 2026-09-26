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_дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA) купить с доставкой в Москве
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_дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737308
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Размеры в упаковке, см
53х31х7
Вес, г.
5

Описание товара _дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)

_дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)

Отзывы о товаре _дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Описание
_дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


_дубль_Ноутбук HP Victus 15-fa2082wm Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language silver WiFi BT Cam (B5EQ3UA) - по цене 74740 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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