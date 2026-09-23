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Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS

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Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 1
Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 2
Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 3
Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 4
Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Vivobook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 1
  • Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 2
  • Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 3
  • Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 4
  • Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16&quot;(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737307
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Ultra 7 355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel HD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х6
Вес, кг.
2.74

Описание товара Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS

Перед вами ноутбук Asus Vivobook S16 в цвете серый матовый, который переосмысляет представление о мобильной производительности. Эта модель сочетает передовые вычислительные возможности и исключительное качество изображения в тонком и лёгком корпусе. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 линейки Arc Series третьего поколения, модель триста пятьдесят пять. Его базовая тактовая частота составляет две тысячи триста мегагерц, а благодаря технологии автоматического разгона она может достигать четырёх тысяч семисот мегагерц. Инженеры студии специально распределили ядра: четыре высокопроизводительных для ресурсоёмких задач и четыре энергоэффективных для фоновых процессов и работы от аккумулятора. При восьми потоках обработки данных система демонстрирует уверенную отзывчивость в повседневных сценариях, от открытия десятков вкладок браузера до работы с графическими редакторами. Однако ключевая инновация этой модели заключается не только в процессоре. В чип интегрирован выделенный нейронный процессор Intel AI Boost с производительностью до сорока девяти TOPS. Искусственный интеллект берёт на себя задачи по обработке изображений, голосовым командам и оптимизации энергопотребления. Благодаря этому пользователь получает более быструю разблокировку по лицу через двухмегапиксельную веб-камеру с разрешением 1920 на 1080 пикселей, плавное снижение шума в звонках и автоматическое управление яркостью. Экран этого ноутбука заслуживает отдельного внимания. Шестнадцатидюймовая OLED-матрица с разрешением 1920 на 1200 точек и соотношением сторон 16:10 создаёт впечатляющую глубину изображения. Цветовой охват в девяносто пять процентов стандарта DCI-P3 обеспечивает насыщенные и реалистичные оттенки без малейших искажений. При этом поверхность глянцевая, что подчёркивает яркость и контрастность OLED-подложки. Частота обновления составляет шестьдесят герц, что оптимально для продолжительной работы: акцент здесь сделан на чёткости одной картинки без лишних затрат энергии. Операционная система продаётся без предустановленной платформы. Объём установленной оперативной памяти стандарта DDR5 составляет шестнадцать гигабайт, выполненных в форм-факторе SO-DIMM. Если вам потребуется больше ресурсов, в устройстве предусмотрен один слот, позволяющий расширить память до максимальных тридцати двух гигабайт. Для хранения данных установлен твердотельный накопитель ёмкостью один терабайт: его загрузка системы и запуск приложений происходят за секунды. Для подключения предусмотрены два разъёма USB-A третьего поколения первого типа, обеспечивающие скорость передачи данных до пяти гигабит в секунду. Столько же быстрых портов USB-C с аналогичной скоростью поддерживают современные периферийные адаптеры. Видеовыход HDMI 2.1 позволяет подключить монитор или телевизор с высоким разрешением и высокой герцовкой для комфортного просмотра контента. Традиционный аудиоразъём Jack 3,5 миллиметра совмещён с микрофонным входом. Беспроводные интерфейсы представлены стандартами Wi-Fi шестого поколения и Bluetooth 5.4. Для безопасности предусмотрена аппаратная шторка веб-камеры, что закрывает объектив от несанкционированного просмотра. На клавиатуре ноутбука есть подсветка, позволяющая работать в тёмное время суток. Отдельного внимания заслуживает наличие цифрового блока отдельно: это облегчает ввод чисел для бухгалтеров, финансистов или разработчиков. Встроенные стереодинамики и микрофон качественно передают голос во время переговоров.

Отзывы о товаре Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Ultra 7 355
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel HD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Перед вами ноутбук Asus Vivobook S16 в цвете серый матовый, который переосмысляет представление о мобильной производительности. Эта модель сочетает передовые вычислительные возможности и исключительное качество изображения в тонком и лёгком корпусе. В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 7 линейки Arc Series третьего поколения, модель триста пятьдесят пять. Его базовая тактовая частота составляет две тысячи триста мегагерц, а благодаря технологии автоматического разгона она может достигать четырёх тысяч семисот мегагерц. Инженеры студии специально распределили ядра: четыре высокопроизводительных для ресурсоёмких задач и четыре энергоэффективных для фоновых процессов и работы от аккумулятора. При восьми потоках обработки данных система демонстрирует уверенную отзывчивость в повседневных сценариях, от открытия десятков вкладок браузера до работы с графическими редакторами. Однако ключевая инновация этой модели заключается не только в процессоре. В чип интегрирован выделенный нейронный процессор Intel AI Boost с производительностью до сорока девяти TOPS. Искусственный интеллект берёт на себя задачи по обработке изображений, голосовым командам и оптимизации энергопотребления. Благодаря этому пользователь получает более быструю разблокировку по лицу через двухмегапиксельную веб-камеру с разрешением 1920 на 1080 пикселей, плавное снижение шума в звонках и автоматическое управление яркостью. Экран этого ноутбука заслуживает отдельного внимания. Шестнадцатидюймовая OLED-матрица с разрешением 1920 на 1200 точек и соотношением сторон 16:10 создаёт впечатляющую глубину изображения. Цветовой охват в девяносто пять процентов стандарта DCI-P3 обеспечивает насыщенные и реалистичные оттенки без малейших искажений. При этом поверхность глянцевая, что подчёркивает яркость и контрастность OLED-подложки. Частота обновления составляет шестьдесят герц, что оптимально для продолжительной работы: акцент здесь сделан на чёткости одной картинки без лишних затрат энергии. Операционная система продаётся без предустановленной платформы. Объём установленной оперативной памяти стандарта DDR5 составляет шестнадцать гигабайт, выполненных в форм-факторе SO-DIMM. Если вам потребуется больше ресурсов, в устройстве предусмотрен один слот, позволяющий расширить память до максимальных тридцати двух гигабайт. Для хранения данных установлен твердотельный накопитель ёмкостью один терабайт: его загрузка системы и запуск приложений происходят за секунды. Для подключения предусмотрены два разъёма USB-A третьего поколения первого типа, обеспечивающие скорость передачи данных до пяти гигабит в секунду. Столько же быстрых портов USB-C с аналогичной скоростью поддерживают современные периферийные адаптеры. Видеовыход HDMI 2.1 позволяет подключить монитор или телевизор с высоким разрешением и высокой герцовкой для комфортного просмотра контента. Традиционный аудиоразъём Jack 3,5 миллиметра совмещён с микрофонным входом. Беспроводные интерфейсы представлены стандартами Wi-Fi шестого поколения и Bluetooth 5.4. Для безопасности предусмотрена аппаратная шторка веб-камеры, что закрывает объектив от несанкционированного просмотра. На клавиатуре ноутбука есть подсветка, позволяющая работать в тёмное время суток. Отдельного внимания заслуживает наличие цифрового блока отдельно: это облегчает ввод чисел для бухгалтеров, финансистов или разработчиков. Встроенные стереодинамики и микрофон качественно передают голос во время переговоров.
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Ноутбук/ ASUS S3607AA-SH112 16"(1920x1200 OLED)/Intel Ultra 7 355(1.7Ghz)/16384Mb/1024PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/70WHr/war 1y/1.7kg/Matte Gray/noOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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