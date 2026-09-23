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Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS

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Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 1
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 2
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 3
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 4
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 5
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 6
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 7
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 8
Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ExpertBook B?Series
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 1
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 2
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 3
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 4
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 5
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 6
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 7
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 8
  • Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16&quot;(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737306
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
ExpertBook B?Series
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Core Ultra 7 255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х1
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS

Представляем ноутбук ASUS ExpertBook B3 в благородном темно-сером цвете — инструмент для тех, кто ценит надежность, эргономику и сбалансированную производительность в каждодневной работе. Этот аппарат создан для профессионалов, чья деятельность требует ясного взгляда на детали, многозадачности и длительной автономной работы. Центром вычислительной мощи здесь выступает новейший процессор Intel Core Ultra 7 серии 2. Его уникальная архитектура объединяет шесть высокопроизводительных и десять энергоэффективных ядер, что в сумме дает шестнадцать потоков для безупречного решения рабочих задач. Будь то работа с объемными таблицами, анализ данных или видеоконференции, вы ощутите плавность и отзывчивость системы. Особого внимания заслуживает встроенный нейронный процессор, предназначенный для ускорения задач искусственного интеллекта, таких как обработка изображений или фоновое шумоподавление, что открывает новые возможности для интеллектуальной работы. Ваше цифровое пространство — это шестнадцатидюймовый экран с матовым покрытием, которое надежно гасит блики. Разрешение 1920 на 1200 пикселей в формате 16 к 10 обеспечивает дополнительное вертикальное пространство, что невероятно удобно для работы с текстами, таблицами и веб-страницами. Технология IPS гарантирует стабильную цветопередачу и широкие углы обзора, а комфортная яркость в 300 кд/м? позволяет работать даже при ярком освещении. Для хранения ваших проектов и файлов предусмотрен быстрый твердотельный накопитель объемом 512 ГБ, а благодаря свободному слоту его можно легко расширить в будущем. Шестнадцать гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечивают высокую скорость обработки информации, а наличие двух слотов позволяет при необходимости увеличить объем памяти до впечатляющих 64 ГБ, значительно продлив жизненный цикл устройства. Графическая часть возложена на интегрированный контроллер Intel Arc, который с легкостью справляется с оформлением интерфейсов, обработкой фото и воспроизведением видео в высоком разрешении. Ваше общение в сети будет четким благодаря веб-камере с разрешением 1080p, оснащенной физической шторкой для полной конфиденциальности. Современные беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, обеспечивают стабильное и быстрое подключение. Конструкция ноутбука продумана до мелочей. Клавиатура с отдельным цифровым блоком ускоряет ввод данных, а возможность раскрыть крышку на 180 градусов позволяет удобно демонстрировать контент коллегам. Широкий набор разъемов включает два высокоскоростных порта Thunderbolt 4, классические USB, выход HDMI 2.1, проводной сетевой порт и даже кардридер

Отзывы о товаре Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
ExpertBook B?Series
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Core Ultra 7 255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук ASUS ExpertBook B3 в благородном темно-сером цвете — инструмент для тех, кто ценит надежность, эргономику и сбалансированную производительность в каждодневной работе. Этот аппарат создан для профессионалов, чья деятельность требует ясного взгляда на детали, многозадачности и длительной автономной работы. Центром вычислительной мощи здесь выступает новейший процессор Intel Core Ultra 7 серии 2. Его уникальная архитектура объединяет шесть высокопроизводительных и десять энергоэффективных ядер, что в сумме дает шестнадцать потоков для безупречного решения рабочих задач. Будь то работа с объемными таблицами, анализ данных или видеоконференции, вы ощутите плавность и отзывчивость системы. Особого внимания заслуживает встроенный нейронный процессор, предназначенный для ускорения задач искусственного интеллекта, таких как обработка изображений или фоновое шумоподавление, что открывает новые возможности для интеллектуальной работы. Ваше цифровое пространство — это шестнадцатидюймовый экран с матовым покрытием, которое надежно гасит блики. Разрешение 1920 на 1200 пикселей в формате 16 к 10 обеспечивает дополнительное вертикальное пространство, что невероятно удобно для работы с текстами, таблицами и веб-страницами. Технология IPS гарантирует стабильную цветопередачу и широкие углы обзора, а комфортная яркость в 300 кд/м? позволяет работать даже при ярком освещении. Для хранения ваших проектов и файлов предусмотрен быстрый твердотельный накопитель объемом 512 ГБ, а благодаря свободному слоту его можно легко расширить в будущем. Шестнадцать гигабайт оперативной памяти стандарта DDR5 обеспечивают высокую скорость обработки информации, а наличие двух слотов позволяет при необходимости увеличить объем памяти до впечатляющих 64 ГБ, значительно продлив жизненный цикл устройства. Графическая часть возложена на интегрированный контроллер Intel Arc, который с легкостью справляется с оформлением интерфейсов, обработкой фото и воспроизведением видео в высоком разрешении. Ваше общение в сети будет четким благодаря веб-камере с разрешением 1080p, оснащенной физической шторкой для полной конфиденциальности. Современные беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, обеспечивают стабильное и быстрое подключение. Конструкция ноутбука продумана до мелочей. Клавиатура с отдельным цифровым блоком ускоряет ввод данных, а возможность раскрыть крышку на 180 градусов позволяет удобно демонстрировать контент коллегам. Широкий набор разъемов включает два высокоскоростных порта Thunderbolt 4, классические USB, выход HDMI 2.1, проводной сетевой порт и даже кардридер
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Отзывы


Ноутбук/ ASUS B3605CCA-MB0204 16"(1920x1200 (матовый) WVA)/Intel Core Ultra 7 255H(2Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:Shared/Cam/BT/WiFi/50WHr/war 1y/1.79kg/Gentle Grey/DOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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