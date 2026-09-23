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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT)

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Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ProBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737305
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ProBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Ultra 5 225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel HD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х7
Вес, кг.
2.65

Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT)

Ноутбук HP ProBook 4 G1i с экраном 16" оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920?1200 пикселей. Этот серебристый лэптоп работает под управлением 12-ядерного процессора Intel Core Ultra 5 225U с частотой 1.5 ГГц и поддерживает Windows 11 Pro.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ProBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
Ultra 5 225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel HD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP ProBook 4 G1i с экраном 16" оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920?1200 пикселей. Этот серебристый лэптоп работает под управлением 12-ядерного процессора Intel Core Ultra 5 225U с частотой 1.5 ГГц и поддерживает Windows 11 Pro.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 4 G1iR Ultra 5 225U 16Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 16" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro silver WiFi BT Cam (BB3Q4UT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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