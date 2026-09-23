Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9: Ваш Уровень Свободы и Производительности. Приготовьтесь к трансформации вашего цифрового опыта с Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9! Это не просто ноутбук; это ваш универсальный компаньон, созданный для того, чтобы соответствовать самому динамичному ритму вашей жизни. Испытайте невероятное сочетание портативности и мощи, где бы вы ни находились – в уютном кафе, на оживленной деловой встрече или в творческой мастерской. Lenovo Yoga 7 — это воплощение инноваций, призванное раскрыть ваш полный потенциал. Забудьте о компромиссах! Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 открывает перед вами мир безграничных возможностей. Его гениальный дизайн 2-в-1 позволяет мгновенно переключаться между режимами ноутбука, планшета, палатки или презентации, обеспечивая идеальное решение для любой задачи. Создавайте, творите, обучайтесь или развлекайтесь с непревзойденной легкостью и гибкостью. Уникальная конструкция обеспечивает максимальный комфорт, позволяя вам работать и играть так, как вам удобно, в любое время и в любом месте.
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Отзывы о товаре Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой