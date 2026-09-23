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Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой купить с доставкой в Москве
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Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой

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Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 1
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 2
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 3
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 1
  • Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 2
  • Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 3
  • Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16&quot;(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737303
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
Led
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
Ryzen 7 8840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
71 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х7
Вес, кг.
3.13

Описание товара Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой

Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9: Ваш Уровень Свободы и Производительности. Приготовьтесь к трансформации вашего цифрового опыта с Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9! Это не просто ноутбук; это ваш универсальный компаньон, созданный для того, чтобы соответствовать самому динамичному ритму вашей жизни. Испытайте невероятное сочетание портативности и мощи, где бы вы ни находились – в уютном кафе, на оживленной деловой встрече или в творческой мастерской. Lenovo Yoga 7 — это воплощение инноваций, призванное раскрыть ваш полный потенциал. Забудьте о компромиссах! Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 открывает перед вами мир безграничных возможностей. Его гениальный дизайн 2-в-1 позволяет мгновенно переключаться между режимами ноутбука, планшета, палатки или презентации, обеспечивая идеальное решение для любой задачи. Создавайте, творите, обучайтесь или развлекайтесь с непревзойденной легкостью и гибкостью. Уникальная конструкция обеспечивает максимальный комфорт, позволяя вам работать и играть так, как вам удобно, в любое время и в любом месте.

Отзывы о товаре Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Yoga
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
Led
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
Ryzen 7 8840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
71 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9: Ваш Уровень Свободы и Производительности. Приготовьтесь к трансформации вашего цифрового опыта с Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9! Это не просто ноутбук; это ваш универсальный компаньон, созданный для того, чтобы соответствовать самому динамичному ритму вашей жизни. Испытайте невероятное сочетание портативности и мощи, где бы вы ни находились – в уютном кафе, на оживленной деловой встрече или в творческой мастерской. Lenovo Yoga 7 — это воплощение инноваций, призванное раскрыть ваш полный потенциал. Забудьте о компромиссах! Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 открывает перед вами мир безграничных возможностей. Его гениальный дизайн 2-в-1 позволяет мгновенно переключаться между режимами ноутбука, планшета, палатки или презентации, обеспечивая идеальное решение для любой задачи. Создавайте, творите, обучайтесь или развлекайтесь с непревзойденной легкостью и гибкостью. Уникальная конструкция обеспечивает максимальный комфорт, позволяя вам работать и играть так, как вам удобно, в любое время и в любом месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AHP9 16"(1920x1200 IPS)/Touch/AMD Ryzen 7 8840HS(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Int:AMD Radeon 780M/Cam/BT/WiFi/71WHr/war 1y/1.99kg/arctic grey/Win11Home_ENG + 65W, с гравировкой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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