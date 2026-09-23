Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737302
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х9
Вес, кг.
3.03
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A)
Apple MacBook Air A3241 это 15,3?дюймовый ультрабук в светло?голубом цвете (Sky Blue) на базе чипа Apple M4 — он сочетает высокую производительность с компактностью и долгим временем работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Голубой, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 121 020 руб.30255 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 150 руб.31038 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 126 470 руб.31618 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 127 420 руб.31855 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A16 GA63H RyzenAI 7 260,16Gb,SSD512Gb,RT...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060...
-
В наличииЦена 128 610 руб.32153 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 131 500 руб.32875 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X16 Plus 2025 BRB-X Core 5 220H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 132 950 руб.33238 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 133 740 руб.33435 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 134 220 руб.33555 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Apple MacBook Air A3241 это 15,3?дюймовый ультрабук в светло?голубом цвете (Sky Blue) на базе чипа Apple M4 — он сочетает высокую производительность с компактностью и долгим временем работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Голубой, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Голубой, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A)