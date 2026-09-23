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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737302
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х9
Вес, кг.
3.03

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A)

Apple MacBook Air A3241 это 15,3?дюймовый ультрабук в светло?голубом цвете (Sky Blue) на базе чипа Apple M4 — он сочетает высокую производительность с компактностью и долгим временем работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Air A3241 это 15,3?дюймовый ультрабук в светло?голубом цвете (Sky Blue) на базе чипа Apple M4 — он сочетает высокую производительность с компактностью и долгим временем работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina (2880x1864) macOS lt.blue WiFi BT Cam (MC7A4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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