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Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4

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Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 1
Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 2
Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 3
Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 4
Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 5
Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air 13
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 1
  • Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 2
  • Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 3
  • Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 4
  • Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 5
  • Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737300
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air 13
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.85
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
MiniDisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4

MacBook Air 13 2025: Тонкий, лёгкий и мощный ноутбук с процессором M4 Один раз попробовав поработать с MacBook Air, сложно остаться к нему равнодушным – это очень удобный инструмент, который действительно подходит для любых задач, при этом, даже работа превращается в удовольствие. В ноутбуках данной серии сочетается всё, за что пользователи любят MacBook, дополняется поразительной мобильностью и автономностью, а вишенкой на торте становится мощь процессоров Apple. Трассировка лучей и 10 ядер в ноутбуке без вентиляторов, толщиной со смартфон и способном заряжаться даже от зарядки смартфона.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air 13
Трансформер
Нет
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.85
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
MiniDisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MacBook Air 13 2025: Тонкий, лёгкий и мощный ноутбук с процессором M4 Один раз попробовав поработать с MacBook Air, сложно остаться к нему равнодушным – это очень удобный инструмент, который действительно подходит для любых задач, при этом, даже работа превращается в удовольствие. В ноутбуках данной серии сочетается всё, за что пользователи любят MacBook, дополняется поразительной мобильностью и автономностью, а вишенкой на торте становится мощь процессоров Apple. Трассировка лучей и 10 ядер в ноутбуке без вентиляторов, толщиной со смартфон и способном заряжаться даже от зарядки смартфона.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple Macbook Air 13 - M4 / 10C-10C / 24GB / 512GB / Sky Blue MC6V4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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