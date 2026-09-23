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Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613)

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Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 7
Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 7
  • Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737298
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613)

Ноутбук Dell Pro 16 Ul7 сочетает производительность и мобильность, ориентирован на профессионалов и студентов, которым нужен инструмент для работы и учёбы. Он подходит для офисных программ, мультимедийных проектов и интернет-сёрфинга. Модель оснащена 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255U с частотой 2 ГГц и турбоускорением до 5.2 ГГц, который сочетает 8 энергоэффективных и 2 высокопроизводительных ядра. Такой процессор справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и частотой 5600 МГц ускоряет работу системы и приложений, а наличие одного свободного слота позволяет увеличить объём памяти до 64 ГБ. Для хранения данных установлен SSD на 1024 ГБ с интерфейсом PCI-E 4.0x4, что ускоряет загрузку и работу с файлами.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell Pro 16 Ul7 сочетает производительность и мобильность, ориентирован на профессионалов и студентов, которым нужен инструмент для работы и учёбы. Он подходит для офисных программ, мультимедийных проектов и интернет-сёрфинга. Модель оснащена 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255U с частотой 2 ГГц и турбоускорением до 5.2 ГГц, который сочетает 8 энергоэффективных и 2 высокопроизводительных ядра. Такой процессор справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и частотой 5600 МГц ускоряет работу системы и приложений, а наличие одного свободного слота позволяет увеличить объём памяти до 64 ГБ. Для хранения данных установлен SSD на 1024 ГБ с интерфейсом PCI-E 4.0x4, что ускоряет загрузку и работу с файлами.
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Отзывы


Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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