Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Core Ultra 7 255U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO16-7613)
Ноутбук Dell Pro 16 Ul7 сочетает производительность и мобильность, ориентирован на профессионалов и студентов, которым нужен инструмент для работы и учёбы. Он подходит для офисных программ, мультимедийных проектов и интернет-сёрфинга. Модель оснащена 12-ядерным процессором Intel Core Ultra 7 255U с частотой 2 ГГц и турбоускорением до 5.2 ГГц, который сочетает 8 энергоэффективных и 2 высокопроизводительных ядра. Такой процессор справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и частотой 5600 МГц ускоряет работу системы и приложений, а наличие одного свободного слота позволяет увеличить объём памяти до 64 ГБ. Для хранения данных установлен SSD на 1024 ГБ с интерфейсом PCI-E 4.0x4, что ускоряет загрузку и работу с файлами.
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