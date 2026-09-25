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Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь

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Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 1
Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 2
Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 3
Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 4
Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Corebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 1
  • Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 2
  • Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 3
  • Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 4
  • Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1&quot;(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 340 руб. 
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В наличии
Код товара: 737296
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь
29 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Corebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
10100Y
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR3
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь

Ноутбук Chuwi Corebook i3 — это лёгкое и производительное решение для работы, учёбы и повседневных задач, выполненное в строгом алюминиевом корпусе серого цвета. Устройство сочетает современный дизайн с продуманной начинкой, которая обеспечивает комфортную работу без лишнего шума и перегрева. Благодаря компактным размерам и весу модель удобно брать с собой в поездки, на встречи или в учебное заведение. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения (модель 10100Y). Базовая тактовая частота составляет 1300 МГц, а в режиме максимальной нагрузки она автоматически повышается до 3900 МГц. Два физических ядра и четыре потока позволяют без задержек запускать офисные приложения, работать с несколькими вкладками браузера, просматривать видео и редактировать документы. За графику отвечает интегрированный чипсет Intel UHD Graphics 615 — его возможностей достаточно для воспроизведения контента в высоком разрешении и выполнения базовых графических задач. Экран диагональю 14,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей (соотношение сторон 16:9) построен на качественной IPS-матрице. Технология LED-подсветки обеспечивает равномерную яркость, а матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами даже при ярком солнечном свете или искусственном освещении. Благодаря этому работать за ноутбуком комфортно в любых условиях — будь то кафе, коворкинг или открытая веранда. Объём оперативной памяти составляет 8 гигабайт (тип DDR3, форм-фактор SO-DIMM). При необходимости вы можете увеличить её до 16 гигабайт, так как на материнской плате предусмотрено два слота. Это даёт запас для более требовательных приложений и многозадачности. В качестве накопителя установлен твердотельный SSD объёмом 256 гигабайт. Такое решение обеспечивает высокую скорость загрузки системы, мгновенный запуск программ и быстрое копирование файлов.

Отзывы о товаре Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь




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Характеристики
Бренд
Chuwi
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Corebook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
10100Y
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR3
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Chuwi Corebook i3 — это лёгкое и производительное решение для работы, учёбы и повседневных задач, выполненное в строгом алюминиевом корпусе серого цвета. Устройство сочетает современный дизайн с продуманной начинкой, которая обеспечивает комфортную работу без лишнего шума и перегрева. Благодаря компактным размерам и весу модель удобно брать с собой в поездки, на встречи или в учебное заведение. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i3 десятого поколения (модель 10100Y). Базовая тактовая частота составляет 1300 МГц, а в режиме максимальной нагрузки она автоматически повышается до 3900 МГц. Два физических ядра и четыре потока позволяют без задержек запускать офисные приложения, работать с несколькими вкладками браузера, просматривать видео и редактировать документы. За графику отвечает интегрированный чипсет Intel UHD Graphics 615 — его возможностей достаточно для воспроизведения контента в высоком разрешении и выполнения базовых графических задач. Экран диагональю 14,1 дюйма с разрешением 1920x1080 пикселей (соотношение сторон 16:9) построен на качественной IPS-матрице. Технология LED-подсветки обеспечивает равномерную яркость, а матовая поверхность экрана эффективно борется с бликами даже при ярком солнечном свете или искусственном освещении. Благодаря этому работать за ноутбуком комфортно в любых условиях — будь то кафе, коворкинг или открытая веранда. Объём оперативной памяти составляет 8 гигабайт (тип DDR3, форм-фактор SO-DIMM). При необходимости вы можете увеличить её до 16 гигабайт, так как на материнской плате предусмотрено два слота. Это даёт запас для более требовательных приложений и многозадачности. В качестве накопителя установлен твердотельный SSD объёмом 256 гигабайт. Такое решение обеспечивает высокую скорость загрузки системы, мгновенный запуск программ и быстрое копирование файлов.
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Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук/ CHUWI CoreBook i3 14.1"(1920x1080)/Intel Core i3 10100Y(1.3Ghz)/8192Mb/256SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y/Grey/Win11Pro + мышь - по цене 29340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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