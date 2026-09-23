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Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS купить с доставкой в Москве
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Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS

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Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 1
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 2
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 3
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 4
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 5
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 6
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 7
Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 1
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 2
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 3
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 4
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 5
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 6
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 7
  • Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16&quot;(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737295
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х32х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS

Acer представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — рабочее пространство отлично подходит для серьёзных задач и ярких развлечений. Мощный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц легко справится как с многозадачностью, так и с ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу даже при запуске требовательных программ и игр. 512 Гб SSD — быстрый и вместительный накопитель для хранения важных файлов, проектов и медиа-библиотеки. Дискретная видеокарта открывает новые возможности для работы с графикой и современными играми. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной при любом освещении, а USB Type-C добавляет удобства при подключении внешних устройств. Этот ноутбук Acer станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым экраном и высоким разрешением 1920x1200 — рабочее пространство отлично подходит для серьёзных задач и ярких развлечений. Мощный процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц легко справится как с многозадачностью, так и с ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают мгновенный отклик и плавную работу даже при запуске требовательных программ и игр. 512 Гб SSD — быстрый и вместительный накопитель для хранения важных файлов, проектов и медиа-библиотеки. Дискретная видеокарта открывает новые возможности для работы с графикой и современными играми. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной при любом освещении, а USB Type-C добавляет удобства при подключении внешних устройств. Этот ноутбук Acer станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук/ ACER Aspire Nitro V16 ANV16-42-R73R 16"(1920x1200 IPS (180Hz) )/AMD Ryzen 7 260(3.8Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:NVIDIA GeForce RTX 5070(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/76WHr/war 1y/2.1kg/black/NoOS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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