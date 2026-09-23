Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ
Представляем вам ноутбук OSiO FocusLine F150i (F150I-016) – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, производительность и надежность. Этот ультратонкий и легкий ноутбук станет вашим надежным компаньоном в повседневных задачах, работе и развлечениях. Основой работы ноутбука OSiO FocusLine F150i (F150I-016) является операционная система Windows 11 Home, которая обеспечивает быструю и стабильную работу устройства. Яркий и четкий дисплей с разрешением 1920x1080 (16:9) и технологией IPS позволяет наслаждаться качественным изображением в любых условиях освещенности. Подсветка матрицы LED обеспечивает комфортное использование ноутбука даже в темное время суток. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i3 1215U с 6 ядрами – 2 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными. Это позволяет обеспечить отличную производительность и эффективность работы при выполнении различных задач. 8 Гб оперативной памяти DDR4 обеспечивает плавную работу множества приложений, а 512 Гб SSD накопитель обеспечивает быструю загрузку системы и быстрый доступ к хранимым данным. Интегрированный графический контроллер Intel UHD Graphics обеспечивает отличное качество изображения при просмотре видео, играх и работе с графическими приложениями. Стандарт Bluetooth 5.1 позволяет легко подключать различные устройства к ноутбуку, а наличие кардридера microSD (UHS-I/SD 3.0) упрощает передачу данных с карт памяти.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Отзывы о товаре Ноутбук FocusLine F150i-016 15.6"(1920x1080 IPS (матовый))/Intel Core i3 1215U(1.2Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel UHD Graphics/Cam/BT/WiFi/45.6WHr/war 1y/1.7kg/Space Gray/Win11Home + не МПТ