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Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ купить с доставкой в Москве
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Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ

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Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 1
Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 2
Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 3
Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 4
Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 1
  • Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 2
  • Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 3
  • Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 4
  • Ноутбук CyberLine C160i-003 16&quot;(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737292
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х10
Вес, кг.
3.55

Описание товара Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ

Представляем вам ноутбук OSiO CyberLine C160i (C160i-003) - мощное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе и развлечениях. Этот ноутбук оборудован шикарным 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10. IPS-матрица обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а подсветка LED делает изображение более четким и качественным. Цветовой охват 100% sRGB позволит вам наслаждаться реалистичными оттенками на экране. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное использование устройства даже в ярком свете. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i5 12600H с 12 ядрами, из которых 4 ядра высокопроизводительные, а 8 - энергоэффективные. Это обеспечивает отличную производительность в любых задачах, будь то работа с офисными приложениями, мультимедийные проекты или игры. 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволят запускать множество приложений одновременно, а 512 Гб SSD обеспечат быструю загрузку операционной системы и приложений. Графический контроллер ноутбука - дискретный GeForce RTX 4060, который обеспечит потрясающее качество графики в играх и видео. Вы сможете насладиться игровыми моментами в высоком разрешении и плавной картинкой. Стандарт Bluetooth 5.2 обеспечит быструю и стабильную связь с другими устройствами, а кардридер microSD позволит легко передавать данные с карт памяти. Ноутбук оснащен аккумулятором Li-Pol, который обеспечит длительное время работы устройства без подзарядки. Коричневый цвет корпуса придаст вашему устройству стильный и элегантный внешний вид.

Отзывы о товаре Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
коричневый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам ноутбук OSiO CyberLine C160i (C160i-003) - мощное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе и развлечениях. Этот ноутбук оборудован шикарным 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10. IPS-матрица обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а подсветка LED делает изображение более четким и качественным. Цветовой охват 100% sRGB позволит вам наслаждаться реалистичными оттенками на экране. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное использование устройства даже в ярком свете. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i5 12600H с 12 ядрами, из которых 4 ядра высокопроизводительные, а 8 - энергоэффективные. Это обеспечивает отличную производительность в любых задачах, будь то работа с офисными приложениями, мультимедийные проекты или игры. 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволят запускать множество приложений одновременно, а 512 Гб SSD обеспечат быструю загрузку операционной системы и приложений. Графический контроллер ноутбука - дискретный GeForce RTX 4060, который обеспечит потрясающее качество графики в играх и видео. Вы сможете насладиться игровыми моментами в высоком разрешении и плавной картинкой. Стандарт Bluetooth 5.2 обеспечит быструю и стабильную связь с другими устройствами, а кардридер microSD позволит легко передавать данные с карт памяти. Ноутбук оснащен аккумулятором Li-Pol, который обеспечит длительное время работы устройства без подзарядки. Коричневый цвет корпуса придаст вашему устройству стильный и элегантный внешний вид.
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Отзывы


Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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