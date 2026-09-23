Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ
Представляем вам ноутбук OSiO CyberLine C160i (C160i-003) - мощное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашей повседневной работе и развлечениях. Этот ноутбук оборудован шикарным 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10. IPS-матрица обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а подсветка LED делает изображение более четким и качественным. Цветовой охват 100% sRGB позволит вам наслаждаться реалистичными оттенками на экране. Матовая поверхность экрана защитит ваши глаза от бликов и отражений, обеспечивая комфортное использование устройства даже в ярком свете. Внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i5 12600H с 12 ядрами, из которых 4 ядра высокопроизводительные, а 8 - энергоэффективные. Это обеспечивает отличную производительность в любых задачах, будь то работа с офисными приложениями, мультимедийные проекты или игры. 16 Гб оперативной памяти DDR4 позволят запускать множество приложений одновременно, а 512 Гб SSD обеспечат быструю загрузку операционной системы и приложений. Графический контроллер ноутбука - дискретный GeForce RTX 4060, который обеспечит потрясающее качество графики в играх и видео. Вы сможете насладиться игровыми моментами в высоком разрешении и плавной картинкой. Стандарт Bluetooth 5.2 обеспечит быструю и стабильную связь с другими устройствами, а кардридер microSD позволит легко передавать данные с карт памяти. Ноутбук оснащен аккумулятором Li-Pol, который обеспечит длительное время работы устройства без подзарядки. Коричневый цвет корпуса придаст вашему устройству стильный и элегантный внешний вид.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук CyberLine C160i-003 16"(1920x1200 IPS (матовый, 165Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.15kg/Coffee/noOS + не МПТ