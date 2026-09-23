Описание товара Ноутбук CyberLine C150i-003 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ

Ноутбук OSiO CyberLine C150i (C150i-003) – это мощное игровое и профессиональное решение, созданное для тех, кто ценит высокую производительность, плавную графику и удобство в работе. Стильный дизайн в сером цвете и качественная сборка делают его не только функциональным, но и привлекательным устройством, которое подчеркнет ваш стиль. Экран ноутбука – это его главное преимущество. Диагональ 15.6 дюймов с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое и детализированное изображение, а IPS-матрица с матовым покрытием устраняет блики, делая работу комфортной даже при ярком освещении. Частота обновления 144 Гц гарантирует плавность в динамичных сценах, будь то игры или просмотр видео. Яркость 250 кд/м? и цветовой охват 45% NTSC позволяют наслаждаться насыщенными цветами и хорошей контрастностью. Под капотом ноутбука скрывается мощный процессор Intel Core i5-12600H с 12 ядрами (4 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных) и 16 потоками. Благодаря тактовой частоте 2.7 ГГц (до 4.5 ГГц в режиме Turbo) он легко справляется с ресурсоемкими задачами: от монтажа видео и 3D-моделирования до современных игр. Объем оперативной памяти 16 ГБ DDR4 можно увеличить до 64 ГБ, что делает устройство идеальным для многозадачности. Графическая производительность на высшем уровне благодаря дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти. Технологии DLSS и трассировка лучей обеспечивают потрясающую детализацию и плавный геймплей даже в самых требовательных проектах. Вы сможете играть на высоких настройках графики и работать с профессиональными приложениями для дизайна и визуализации без компромиссов. Хранилище данных – быстрый SSD на 512 ГБ, который обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений. Дополнительные слоты позволяют расширить объем памяти, если это потребуется. Ноутбук оснащен всеми необходимыми интерфейсами: USB-A 2.0 и 3.2 Gen1, два USB-C 3.2 Gen2 с поддержкой быстрой передачи данных, HDMI 2.1 и Mini DisplayPort для подключения внешних мониторов, а также разъем RJ-45 для проводного интернета. Беспроводные технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное соединение с периферией и сетью. Дополнительные удобства включают встроенную веб-камеру 2 Мп с записью в 1080p, качественные динамики, микрофон, кардридер для microSD и подсветку клавиатуры с цифровым блоком – все для комфортной работы и игр в любое время суток.