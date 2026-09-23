Описание товара Ноутбук/ ACER Predator Helios 16 PH16-72-921Y 16"(2560x1600 (матовый) IPS)/Intel Core (NH.QR9CD.001) (NH.QR9CD.001)

Встречайте новое воплощение мощи и бескомпромиссной производительности — игровой ноутбук Acer Predator Helios 16 PH16-72-921Y. Это не просто устройство для игр; это командный центр, созданный для тех, кто требует от техники максимальной отдачи и не признает полумер. С первого взгляда он захватывает дух своим агрессивным дизайном и уверенной формой, намекая на невероятные возможности, скрытые внутри. Центром этой вселенной является невероятный экран. Шестнадцатидюймовая панель с разрешением 2560x1600 и соотношением сторон 16:10 открывает не только невиданную детализацию, но и больше полезного пространства для игры и работы. Технология мини-LED подсветки обеспечивает не просто высокую, а исключительную яркость в 500 кд/м? и глубокий, истинно черный цвет. С частотой обновления 240 Гц ваш игровой мир становится идеально плавным, без размытий и шлейфов, а стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3 и матовая поверхность гарантируют сочные, точные цвета без надоедливых бликов. Это ваш личный портал в мир без компромиссов. Под корпусом цвета вороного крыла бьется сердце настоящего титана — процессор Intel® Core™ i9-14900HX. Это один из самых мощных мобильных чипов на планете, обладающий феноменальной архитектурой: 24 ядра (8 производительных и 16 энергоэффективных), которые обрабатывают 32 потока задач одновременно. С тактовой частотой до 5.8 ГГц он с легкостью рвет любые игры, ресурсоемкие программы для монтажа, 3D-моделирования и рендеринга. Эту мощь дополняет и усиливает графический ускоритель NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 для ноутбуков с полным энергопотреблением 175 Вт. С 8 ГБ собственной высокоскоростной памяти и поддержкой передовых технологий вроде DLSS 3 и трассировки лучей вы сможете наслаждаться играми нового поколения в максимальных настройках с максимальным уровнем погружения. Скорость реакции системы молниеносна благодаря огромному объему оперативной памяти — 32 ГБ DDR5, и колоссальному быстродействующему накопителю SSD объемом 2 ТБ. Этого более чем достаточно для мгновенных загрузок, хранения бесконечной игровой библиотеки и работы с большими файлами. Вы всегда остаетесь на связи благодаря продвинутым сетевым модулям Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а для максимально стабильного и быстрого соединения есть порт Gigabit Ethernet. Универсальность подключения обеспечивают передовые интерфейсы: два порта Thunderbolt™ 4, три USB-A и HDMI 2.1.