Ноутбук CyberLine C150i-002 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737288
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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х9
Вес, кг.
3.25
Описание товара Ноутбук CyberLine C150i-002 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ
Ноутбук Osio CyberLine C150i-002 сочетает производительность и современный дизайн для учебы, работы и игр. Он оснащён процессором Intel Core i5 12600H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти. Модель предлагает экран с высокой частотой обновления и возможности апгрейда.
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Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
CyberLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12600H
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 b/g/n
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Osio CyberLine C150i-002 сочетает производительность и современный дизайн для учебы, работы и игр. Он оснащён процессором Intel Core i5 12600H и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 с 6 ГБ видеопамяти. Модель предлагает экран с высокой частотой обновления и возможности апгрейда.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, RTX 4050, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук CyberLine C150i-002 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук CyberLine C150i-002 15.6"(1920x1080 IPS (матовый, 144Hz) )/Intel Core i5 12600H(2.7Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/noDVD/Ext:nVidia GeForce RTX4050(6144Mb)/Cam/BT/WiFi/52.6WHr/war 1y/2.1kg/Titan/noOS + не МПТ