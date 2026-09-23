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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA)

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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
EliteBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737286
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
EliteBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA)

Стильный и надёжный помощник для решения профессиональных задач — ноутбук HP EliteBook 840 G10, выполненный в прочном алюминиевом корпусе серебристого цвета. Эта модель представляет собой образец классического делового ноутбука, в котором продумана каждая деталь. Устройство ориентировано на продуктивную работу и оснащено всем необходимым для комфортного выполнения повседневных задач, будь то обработка документации, работа с электронной почтой или просмотр аналитики. Сердцем данной модели выступает новейший процессор Intel Core i5 1335U из тринадцатого поколения. Благодаря гибридной архитектуре, включающей два высокопроизводительных и восемь энергоэффективных ядер (всего 10 ядер и 12 потоков), ноутбук демонстрирует отличную отзывчивость в любой ситуации. Базовая частота в 1300 МГц и максимальная в 4600 МГц позволяют без труда справляться с многозадачностью, быстро переключаясь между десятками открытых программ и браузерных вкладок. Ноутбук оснащён 16 гигабайтами оперативной памяти стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Память установлена в двух слотах, что оставляет возможность для будущего расширения до 32 гигабайт. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель SSD объёмом 512 гигабайт — этого достаточно для оперативной загрузки системы, приложений и мгновенного доступа к нужным файлам. За графику отвечает встроенный контроллер Intel Iris Xe Graphics, который отлично справляется как с воспроизведением видео высокого разрешения, так и с офисными приложениями. Особого внимания заслуживает 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и прогрессивным соотношением сторон 16:10. Такое решение даёт больше вертикального пространства, что особенно удобно при чтении документов, работе с таблицами и просмотре веб-страниц. Матрица, выполненная по технологии IPS на светодиодной подсветке, имеет яркость 250 кандел на квадратный метр. Матовая поверхность экрана и покрытие цветового охвата на уровне 45 процентов NTSC гарантируют комфортную работу в любых условиях без отсветов и бликов, даже при ярком искусственном или солнечном свете. HP EliteBook 840 G10 — это образец продуманной эргономики. Клавиатура ноутбука оснащена удобной подсветкой, что делает работу в условиях недостаточной освещённости комфортной и точной. Для проведения видеоконференций и телефонных переговоров предусмотрена веб-камера на 5 мегапикселей, оснащённая физической шторкой для защиты приватности. Встроенные динамики и микрофон обеспечивают качественную аудиосвязь, а весь корпус ориентирован на мобильного пользователя: здесь вы найдёте и сканер отпечатка пальца для мгновенного входа в систему, и слот для замка Kensington для физической сохранности устройства на рабочем месте. В плане подключения периферии модель предлагает отличный набор современных интерфейсов. К вашим услугам два высокоскоростных порта USB-A третьего поколения и два универсальных порта Thunderbolt 4, способных передавать данные на скорости до 40 гигабит в секунду. Продвинутый выход HDMI 2.1 позволит легко подключить внешний монитор или проектор, а присутствие стандартного разъёма для наушников избавит от использования переходников. Беспроводная связь представлена новейшими стандартами: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное, быстрое и надёжное подключение к сетям и периферийным устройствам.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
EliteBook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и надёжный помощник для решения профессиональных задач — ноутбук HP EliteBook 840 G10, выполненный в прочном алюминиевом корпусе серебристого цвета. Эта модель представляет собой образец классического делового ноутбука, в котором продумана каждая деталь. Устройство ориентировано на продуктивную работу и оснащено всем необходимым для комфортного выполнения повседневных задач, будь то обработка документации, работа с электронной почтой или просмотр аналитики. Сердцем данной модели выступает новейший процессор Intel Core i5 1335U из тринадцатого поколения. Благодаря гибридной архитектуре, включающей два высокопроизводительных и восемь энергоэффективных ядер (всего 10 ядер и 12 потоков), ноутбук демонстрирует отличную отзывчивость в любой ситуации. Базовая частота в 1300 МГц и максимальная в 4600 МГц позволяют без труда справляться с многозадачностью, быстро переключаясь между десятками открытых программ и браузерных вкладок. Ноутбук оснащён 16 гигабайтами оперативной памяти стандарта DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Память установлена в двух слотах, что оставляет возможность для будущего расширения до 32 гигабайт. Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель SSD объёмом 512 гигабайт — этого достаточно для оперативной загрузки системы, приложений и мгновенного доступа к нужным файлам. За графику отвечает встроенный контроллер Intel Iris Xe Graphics, который отлично справляется как с воспроизведением видео высокого разрешения, так и с офисными приложениями. Особого внимания заслуживает 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и прогрессивным соотношением сторон 16:10. Такое решение даёт больше вертикального пространства, что особенно удобно при чтении документов, работе с таблицами и просмотре веб-страниц. Матрица, выполненная по технологии IPS на светодиодной подсветке, имеет яркость 250 кандел на квадратный метр. Матовая поверхность экрана и покрытие цветового охвата на уровне 45 процентов NTSC гарантируют комфортную работу в любых условиях без отсветов и бликов, даже при ярком искусственном или солнечном свете. HP EliteBook 840 G10 — это образец продуманной эргономики. Клавиатура ноутбука оснащена удобной подсветкой, что делает работу в условиях недостаточной освещённости комфортной и точной. Для проведения видеоконференций и телефонных переговоров предусмотрена веб-камера на 5 мегапикселей, оснащённая физической шторкой для защиты приватности. Встроенные динамики и микрофон обеспечивают качественную аудиосвязь, а весь корпус ориентирован на мобильного пользователя: здесь вы найдёте и сканер отпечатка пальца для мгновенного входа в систему, и слот для замка Kensington для физической сохранности устройства на рабочем месте. В плане подключения периферии модель предлагает отличный набор современных интерфейсов. К вашим услугам два высокоскоростных порта USB-A третьего поколения и два универсальных порта Thunderbolt 4, способных передавать данные на скорости до 40 гигабит в секунду. Продвинутый выход HDMI 2.1 позволит легко подключить внешний монитор или проектор, а присутствие стандартного разъёма для наушников избавит от использования переходников. Беспроводная связь представлена новейшими стандартами: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что гарантирует стабильное, быстрое и надёжное подключение к сетям и периферийным устройствам.
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Ноутбук HP EliteBook 840 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" WUXGA (1920x1200)/ENGKBD Windows 11 Pro 64 silver WiFi BT Cam (C85G0UA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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