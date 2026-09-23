Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737285
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х6
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg

Asus Vivobook 16 V3607VU — это ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн и технологии. Он оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением WUXGA (1920 x 1200), что обеспечивает четкость изображения. Внутри установлен процессор Intel Core 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ, что делает его подходящим для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook 16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus Vivobook 16 V3607VU — это ноутбук, который сочетает в себе стильный дизайн и технологии. Он оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением WUXGA (1920 x 1200), что обеспечивает четкость изображения. Внутри установлен процессор Intel Core 5, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ, что делает его подходящим для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP191 Intel Core 5 210H/16Gb (2*8 D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Matte Black/1.95kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...